В России вырос спрос на аренду автомобилей

Эксперты проанализировали данные о спросе и предложении на услугу аренды автомобилей в отпускном сезоне 2021 года. В период с 1 мая по 18 августа 2021 года жители России интересовались арендой автомобилей на 62,5% активнее, чем в аналогичный период прошлого года.

Предложение по аренде автомобилей при этом выросло на 34,2%. Конкуренция на рынке сдерживает рост цен, и средняя стоимость услуги за год не изменилась, зафиксировавшись на уровне 1 000 рублей в сутки. Однако в популярных туристических регионах средняя цена аренды автомобиля выше: в Симферополе стоимость услуги за сутки составляет в среднем 1700 рублей, в Сочи - 1600 рублей, в Москве - 1400 рублей, а в Санкт-Петербурге - 1200 рублей.

Как отмечают эксперты "Авито Авто", рост спроса на аренду автомобилей объясняется продолжающимся трендом на развитие внутреннего туризма на фоне пандемии COVID-19 и действующих ограничений на международный туризм. Самостоятельная организация поездок по стране с арендой автомобиля позволяет разнообразить досуг в путешествии и при этом сэкономить.

"На фоне роста спроса на аренду автомобилей в стране, выросло и предложение: в туристических регионах сдача автомобилей в аренду этим летом стала привлекательным направлением для бизнеса, и оказывать услугу стали активнее как профильные компании, так и частные владельцы автомобилей.

Наиболее значительный скачок предложения произошел в Махачкале, количество объявлений с предложением услуг аренды автомобилей выросло по сравнению с прошлым годом на 192%. Также заметный рост предложения наблюдается в Сочи и Калининграде: в этих городах количество объявлений в сегменте аренды автомобилей увеличилось на 111% и 89%, соответственно", - комментируют эксперты сервиса.

В период с 1 мая по 18 августа 2021 года самый высокий интерес к аренде автомобилей в абсолютных значениях был зафиксирован в Москве: на столичный регион пришлось 15% от общефедерального спроса. На втором месте - Санкт-Петербург (10% от общефедерального спроса), на третьем - Краснодар (4% от общефедерального спроса). Замыкают пятерку лидеров Калининград и Казань, а шестое и седьмое места заняли Сочи и Ростов-на-Дону.