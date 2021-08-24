Власти США пообещали привить от COVID-19 эвакуированных из Афганистана

Белый дом объявил о планах вакцинировать от COVID-19 всех лиц, эвакуированных из Афганистана. Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки сообщила, что прибывающих с Ближнего Востока тестируют на коронавирус.

"Мы работаем над тем, чтобы вакцинировать их, над тем, как будет выглядеть этот процесс", - цитирует ТАСС официального представителя администрации США.

Ранее в Пентагоне заявляли, что в международном аэропорту Кабула специалисты осматривают пассажиров. В первую очередь медицинский персонал "проводит обследование на COVID тех, кто ослаб, либо имеет симптомы" заболевания. Затем эвакуированных вновь тестируют - в США или в транзитных странах.

Президент США Джо Байден рассказал, что из Афганистана уже вывезли около 33 тысяч человек, из них 11 тысяч граждан - за последние 36 часов. Самолеты из Кабула направляются не в США, а на военные базы по всему миру. Там лица, которые не являются американцами, проходят серьезную проверку безопасности.