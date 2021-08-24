Внедрять электромобили в России начнут с автобусов, грузовиков и такси

Россия начнет целенаправленно наращивать производство собственных электромобилей, в стране будет создан новый сектор экономики. Такие планы содержатся в концепции развития электротранспорта, утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным. По стоимости этот транспорт скоро сравняется с автомобилями на дизеле или бензине и обойдет их по эффективности, потому рост доли электрокаров на рынке неизбежен, считают эксперты. Чтобы ускорить их внедрение, нужны госсубсидии.

Утвержденная накануне правительством концепция по развитию производства электротранспорта охваты­вает различные его виды: ­лег­ковые автомобили, пассажирские автобусы, троллей­бусы, микроавтобусы, грузовые ­автомобили и двухколесные мотоциклы. На первом этапе планируется подготовить базу для массового выпуска электромобилей и к 2024 году выйти на ежегодное производ­ство не менее 25 тысяч электромобилей. На втором этапе, к 2030 году, в стране должны выпускать не менее 10% электромобилей от общего объема производимых транспортных средств.

Много ли это? По мировым меркам цели достаточно скромные, считает аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов. Но в стране появится новый сектор экономики, 39 тысяч высокопроизводительных рабочих мест, указывают в правительстве.

В Китае доля автомобилей на новых источниках энергии в январе-июле этого года уже составляла 10%. К 2025 году ее планируется довести до 20%, а к 2035 году - до 50%. В Китае уже сосредоточено 44% всех автомобилей в мире, на Европу приходится 31%, а на США - 17%. По данным аналитической компании Canalys, к 2030 году электромобили будут составлять почти половину всех проданных легковых автомобилей в мире, приводит данные завотделом комплексного развития транспорта НИИ автомобильного транспорта Татьяна Михеева.

Центром развития электротранспорта - и коммерческого, и личного - неизбежно станут мегаполисы

Драйвером внедрения электрокаров в России, как и в других странах, в первую очередь станет городской пассажирский транспорт, считают эксперты. На первых порах развитие рынка может идти по пути расширения муниципального парка автобусов, дорожной техники, а также такси и сервисов каршеринга, отмечает Плеханов. Несмотря на более высокую стоимость электробусов, их эксплуатационные издержки ниже. А при снижении стоимости аккумуляторов стоимость электробусов почти сравняется со стоимостью дизельных автобусов, поясняет Михеева. Так что коммерческие перевозчики постепенно пересядут на электромобили. Выход электрокаров в коммерческий сектор грузовых перевозок и в сферу частного личного транспорта потребует субсидий со стороны государства, считают эксперты.

Количество зарядных станций для электромобилей возрастет к 2030 году почти в 100 раз. Фото: Олеся Курпяева

Вполне закономерно, что центром развития электротранспорта станут мегаполисы. Как рассказал "РГ" директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов, компания для городской доставки в Европе уже использует именно электромобили. В России также предполагается применить эту технологию, так как она позволят улучшать экологическую обстановку. Однако для этого нужны подходящие транспортные средства. "Сейчас в нашей стране нет сертифицированных легких и среднетоннажных коммерческих автомобилей, которыми можно доставлять грузы по маршруту длиной в 150-250 километров в рамках городской агломерации", - говорит Миронов.

Электротранспорт действительно экономически эффективен в больших городах и в городских агломерациях с высокой плотностью населения, когда не приходится часто ездить на дальние расстояния. Наша страна - это очень большая территория, на которой есть районы с очень низкой плотностью населения. Здесь даже запас хода Tesla на одной зарядке в 600 км может оказаться недостаточным, а большинство электромобилей проезжают без подзарядки не более 200 км. Создать зарядную инфраструктуру по всей стране возможно, но едва ли она будет экономически рентабельна. При сбалансированном сценарии к 2030 году в России должно быть создано 144 тысяч зарядных станций на 1,4 млн электромобилей.

В ИГ "Петромаркет" подсчитали, что 10% в продажах новых автомобилей в 2030 году указанные в "целевых показателях" концепции означают, что доля электромобилей в общем парке (а не только среди новых автомобилей) в 2030 году составит только 1,3%. Весь сегодняшний автопарк России - 56 млн транспортных средств. Если брать этот показатель, то к 2030 году по дорогам нашей страны будет ездить не больше 600 тысяч электромобилей. Для сравнения, сейчас в Москве только легковых автомобилей насчитывается почти 4 млн.

Насколько Россия готова к производству электрокаров и батарей

Чтобы запустить в России собственное производство электромобилей, придется учитывать внутренние особенности. Помимо дефицита станций обслуживания электромобилей есть сложности их эксплуатации при низких температурах, ограниченная автономность, отмечают эксперты.

Впрочем, для реализации планов по производству электромобилей уже есть некоторый задел. Сектор разработки и производства электротранспортных средств в России уже сформирован, реализуются несколько проектов компаниями "КАМАЗ", "ГАЗ", "Волгабас", указывается в концепции. В год в России выпускают по 300 электробусов. На базе ООО "Зетта" в Тольятти запущено серийное производство электромобилей под брендом Zetta. Как сообщалось ранее, в ближайшие годы предприятие планирует выйти на производство 15 тысяч автомобилей в год. В Калининграде компания "Автотор Холдинг" в 2023 году планирует запустить сборку электромобилей KIA и Hyundai. Производство электромобилей LADA планируют запустить в 2027-2028 годах на АвтоВАЗе, заявили в концерне. Правда, в России, пока отсутствует собственное серийное производства аккумуляторных батарей для электромобилей, а на них приходится до 50% стоимости нового электромобиля.

Производство батарей также планируется создать, но сложность заключается в том, что в России почти не добывается литий - один из главных компонентов для аккумуляторных батарей. Наша страна находится на десятом месте в мире по уровню его запасов, но при этом импортирует его из-за рубежа, а существующая добыча из-за геологических особенностей имеет высокую себестоимость. Сейчас рассматриваются возможности участия российских компаний в иностранных проектах по добыче лития. Есть проекты добывать литий в Мурманской и Иркутской области, но выход на производственные объемы добычи - до 50 тысяч тонн, планируется только к 2030 году.

Часть комплектующих для батарей будет импортироваться, считает руководитель направления регулирования энергорынков VYGON Consulting Николай Посыпанко. Это нормально, например, многие химические прекурсоры или специальные сепараторы дешевы лишь при больших масштабах производства. В некоторых сценариях развития рынка разумным может оказаться даже импорт целых ячеек для сборки конечной продукции в России. Чтобы развитие индустрии было максимально эффективным, важно сбалансировать требования, в том числе запрет на импорт отдельных компонентов и экспорт сырьевой продукции с льготами и стимулами, считает эксперт. Он подчеркнул, что при этом Россия является лидером в добыче других компонентов для аккумуляторов, высокосортного никеля - 1-е место в мире, кобальта - 2-е место.

Как будут привлекать покупателей

Производство электромобилей, конечно, будет зависеть от спроса. Если все пойдет по инерционному сценарию, в 2030 году в стране будут производить около 100 тысяч электромобилей в год. При сбалансированном сценарии в 2030 году мы выйдем на производство около 220 тысяч электромобилей, а сценарий ускоренного развития предполагает выход на долю в 30% электромобилей от общего объема производства транспортных средств в стране.

Спрос будет зависеть от стоимости электромобиля и развития инфраструктуры. Авторы концепции рассчитывают, что в ближайшие 6-8 лет цена на электромобили снизится до привлекательного уровня, что будет связано с достижениями в технологиях хранения энергии.

Пока распространение электрокаров действительно сдерживает их стоимость и специфические требования к инфраструктуре, отмечают представители авторынка. Даже в странах Европы и Китае существенного увеличения выпуска и продаж электрокаров удалось добиться только после нескольких лет активного стимулирования спроса. При этом размер предоставляемых покупателям субсидий достигал нескольких тысяч долларов в расчете на один автомобиль, говорит Плеханов.

В России, впрочем, также ранее уже анонсировали программу стимулирования спроса. В 2023 году можно будет получить скидку на покупку электрокара, заявили в начале августа в минэкономразвития. Размер скидки составит 25% от стоимости автомобиля, которая должна быть не более 2,5 млн рублей. То есть максимальная субсидия составит 625 тысяч рублей.

Использовать мировой опыт будут и в предоставлении других преференций владельцам автокаров. Планируется устранять административные барьеры, создавать парковочные места, даже ввести бесплатный проезд электрокаров по платным дорогам. Этот эксперимент запустят со следующего года.

А как же нефть?

Общий эффект для экономики за счет снижения негативного влияния на окружающую среду сразу вряд ли удастся заметить. Но, как показывают научные исследования, суммарные выгоды от перехода на электротранспорт превышают издержки. Улучшение качества воздуха положительно влияет на производительность труда, образовательный процесс, поясняют эксперты. То есть улучшается качество жизни. За счет улучшения экологии возрастет и капитализация всех производственных и общественных объектов в стране. Например, в городах, где внедряется электротранспорт и снижаются вредные выбросы, растут цены на недвижимость.

Россия может сосредоточиться на производстве автомобилей с водородным двигателем - по сути, это ровно тот же электромобиль

Не пострадает и внутренний рынок топлива. "Спрос на автомобильный бензин в 2030 году будет на 0,6% больше, чем в докризисном 2019 году, на дизельное топливо - на 6,5% больше. Не будь электромобилей, рост был бы немногим больше 2% и 6,7% для бензина и дизельного топлива соответственно", - говорит старший консультант ИГ "Петромаркет" Константин Квон. Но, по его мнению, доля электромобилей в продажах будет расти во всех странах и в России тоже, вне зависимости от того, будет ли у нас своя программа господдержки электромобилей, считает Квон. Это будет происходить из-за удешевления стоимости электромобилей (в первую очередь аккумуляторов) по мере наращивания объемов их производства. В конечном счете это приведет к тому, что потребителям будет выгоднее купить и использовать электромобиль, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

По расчетам "Петромаркета", даже без внедрения государственной концепции легковой электромобиль станет дешевле в использовании автомобиля с ДВС в России уже в 2030 году. Но развитие электротранспорта в мире содержит риски для экономики нашей страны. Большую часть экспортных доходов Россия получает с продажи энергоресурсов. В бюджете страны нефтегазовые доходы составляют около трети от всех поступлений. Доля нефтегаза в ВВП превышает 15%.

Здесь важно, что концепция развития электротранспорта включает в себя развитие водородного транспорта. Водородные автомобили оснащаются не ДВС, а электромотором, только энергию он получает не от батареи, заряженной от сети, а в результате химической реакции внутри топливных ячеек, заправляемых водородом. Фактически водородомобиль - это электромобиль. При этом срок службы водородных ячеек более высокий, чем у литийионных аккумуляторов, применяемых в электромобилях. А вред его для экологии определяется источником производства водорода, который он использует.

Водород производится из угля, природного газа и путем электролиза воды, для которого источником энергии может стать электричество, произведенное на любом источнике. Для России наиболее актуальным сейчас является получение водорода из газа с технологией улавливания и хранения углерода (голубой водород). Его производство позволит использовать богатые запасы газа в недрах нашей страны без ущерба для доходов бюджета.

Столица

Москва обгоняет Лондон

В Москве первый электробус запустили еще в 2018 году. Сейчас их уже 700, они работают на 57 маршрутах, сообщили в пресс-службе департамента транспорта. "Всего за три года с момента поставки первых машин электробусный парк столицы стал крупнейшим в Европе, - сказал мэр Сергей Собянин. - В Лондоне сегодня работает 400 электробусов, в ­Париже - 150, в Берлине - 200, в Амстердаме - 211".

В московском парке доля электробусов пока составляет порядка 10 процентов от общей сети "Мосгортранса", однако к 2030 году столица намерена полностью заменить автобусы на электробусы. Только до конца 2021-го на маршруты выйдут еще 300 экологически чистых машин, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Причем две трети из них собираются прямо в столице, в специальном инновационном центре на известном заводе СВАРЗ. Сейчас тестируется "электробус-гармошка" и опытный образец, в котором дизельное отопление салона заменено электрическим.

На электрику в столице постепенно планируют перевести и автомобильный транспорт: как частный, так и каршеринг. "Яндекс. Драйв", например, запустил специальные тарифы на краткосрочный прокат электрокара Nissan Leaf.

В то же время городские власти пытаются создать инфраструктуру, чтобы и владельцам электрокаров было где зарядиться. Как уточнили в пресс-службе департамента транспорта, в городе действует проект "Энергия Москвы": создаются специальные зоны парковки только для электромобилей. Каждый год планируют устанавливать до 200 новых зарядных станций, к 2023 году их количество достигнет 600. Хозяева такого транспорта могут бесплатно парковаться по всей Москве, даже в зонах с повышенным тарифом. А еще они не платят транспортный налог. Популярность электрокаров медленно, но все же растет. 3а последний год количество "зеленых" машин, стоящих на учете в Москве, по данным агентства "Автостат", выросло на 20 процентов. Сейчас в городе около 700 электрокаров.

Хотя столица еще только в начале пути транспортной "электрификации", это уже отразилось на состоянии воздуха, сообщили "РГ" в пресс-службе "Мосэкомониторинга". За 2018-2020 годы замена дизельных автобусов на электробусы позволила снизить выбросы загрязняющих веществ от общественного транспорта на 400 тонн, речь идет прежде всего о диоксиде азота. С 2011 по 2020 год валовые выбросы вредных веществ от автотранспорта снизились на 64 процента.

Подготовил Сергей Бабкин