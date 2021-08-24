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24.08.2021 12:02
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen представил рестайлинговый седан Jetta

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen Jetta, спустя четыре года конвейерной жизни, пережила обновление. Компания слегка освежила внешность и оснастила модель новыми опциями.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Седан обзавёлся новыми бамперами, решёткой радиатора и комплектом колёсных дисков. Вместе с обычной версией модели дебютировала спортивная Jetta GLI, которая имеет ячеистую решётку c красной полосой во всю ширину, чёрные диски, а также задний псевдодиффузор с овальными патрубками с левой и правой сторон.

Салон обновлённого Volkswagen Jetta отличается материалами отделки, приборной панелью с экраном диагональю 8 дюймов (У Jetta GLE по умолчанию установлена "приборка" с дисплеем 10.2 дюйма), системой телематики во всех комплектациях. Также штатно на седан устанавливаются системы контроля за "мёртвыми" зонами и автоматического торможения.

На рынок США Volkswagen Jetta выйдет с новым 160-сильным мотором 1.5 TSI семейства EA211 Evo, в Латинской Америке же двигатель остался прежним - 1.4 TSI с отдачей 150 л.с. Оба агрегатируются 6-ступенчатой МКП или 8-диапазонным "автоматом".

Спорт-версия Jetta GLI в плане агрегатов изменений не претерпела: связка из турбомотора объёмом 2.0 литра мощностью 230 л.с. и 7-ступенчатого "робота" DSG. Зато в списке стандартного оснащения теперь значатся адаптивные амортизаторы, предлагаемые ранее в качестве опции.

Продажи Volkswagen Jetta стартуют до конца года. В России модель не представлена.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.
#Volkswagen