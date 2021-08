Вышел трейлер сериала Netflix с Маргарет Куэлли "Уборщица"

Netflix опубликовал трейлер многосерийной драмы "Уборщица" (Maid) - с многочисленными элементами тлена и безысходности и светом в конце тоннеля. Ролик помещен на YouTube-канал стриминга.

Шоу - адаптация бестселлера Стефани Лэнд "Уборщица. История матери-одиночки, вырвавшейся из нищеты" (Maid: Hard Work, Low Pay and a Mother"s Will to Survive), основанной на депрессивных воспоминаниях героини.

Маргарет Куэлли ("Однажды в... Голливуде") играет умученную Алекс, вынужденную работает уборщицей, чтобы как-то свести концы с концами и прокормить дочь.

Сама Лэнд выступила продюсером сериала, описывая проделанную роботу в приподнятых интонациях.

В других ролях: Ник Робинсон, Аника Нони Роуз, Трейси Вилар, Билли Бёрк и Энди МакДауэлл, мать Куэлли.

Релиз всех десяти серий первого сезона - 1 октября.