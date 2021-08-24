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Вышел трейлер сериала Netflix с Маргарет Куэлли "Уборщица"

Новости
    24.08.2021, 15:19
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

Netflix опубликовал трейлер многосерийной драмы "Уборщица" (Maid) - с многочисленными элементами тлена и безысходности и светом в конце тоннеля. Ролик помещен на YouTube-канал стриминга.

Фото: ООО "МЕТРАФИЛЬМС"
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Шоу - адаптация бестселлера Стефани Лэнд "Уборщица. История матери-одиночки, вырвавшейся из нищеты" (Maid: Hard Work, Low Pay and a Mother"s Will to Survive), основанной на депрессивных воспоминаниях героини.

Маргарет Куэлли ("Однажды в... Голливуде") играет умученную Алекс, вынужденную работает уборщицей, чтобы как-то свести концы с концами и прокормить дочь.

Сама Лэнд выступила продюсером сериала, описывая проделанную роботу в приподнятых интонациях.

В других ролях: Ник Робинсон, Аника Нони Роуз, Трейси Вилар, Билли Бёрк и Энди МакДауэлл, мать Куэлли.

Релиз всех десяти серий первого сезона - 1 октября.

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