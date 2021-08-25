Что можно сделать со сколами краски на кузове автомобиля

Лакокрасочное покрытие во время езды постоянно подвергается атаке мелких камешков мусора. На капоте и дверях остаются сколы и вмятины, а со временем на этих местах появляется коррозия.

Можно ли устранить сколы без того, чтобы перекрашивать всю деталь целиком?

Покрытие кузова имеет в составе несколько слоев. На металл наносится грунтовка, затем краска, а после нее - автомобильный лак, защищающий слои краски. И если от пыли он защитить способен, то от камней и прочего мусора из-под колес - нет. Когда царапина доходит до грунтовки, этот участок рано или поздно начнет ржаветь, пишет aif.ru.

Оптимальный вариант - перекрасить поврежденную деталь целиком. Однако это весьма затратно. И при продаже автомобиля перекрашенная деталь может натолкнуть покупателей на мысль об участии машины в ДТП. Поэтому лучше не рисковать и стараться сохранить заводское покрытие максимально долго.

Небольшие потертости лака помогают убрать автомобильные маркеры и карандаши. По сути царапина заполняется новым слоем лака. Главное - точно подобрать цвет, а затем отполировать.

Кстати, именно абразив помогает убрать небольшие сколы и трещины. После втирания специальной пасты нужно еще раз отшлифовать поверхность составом с еще более мелким зерном.

Если скол дошел до грунтовки, обычной шлифовкой не обойтись. Для этого потребуются специальные средства, внешне напоминающие лаки для ногтей. Здесь не нужно заморачиваться с подбором цвета, поскольку нанесенный состав растворяет имеющийся слой краски и смешивается с ним. Когда средство высохнет, то заполнит поврежденный участок полностью. Затем его нужно отполировать. Главное - хорошо обезжирить поверхность перед нанесением.

В сухую солнечную погоду состав застывает довольно быстро, во влажную и холодную процесс может растянуться на пару суток. За это время ремонтируемый участок может загрязниться, поэтому машина во время ремонта должна находиться в чистом месте. Лучше всего будет выбрать подземный гараж.

Если сколов много, то лучше обработать кромку капота целиком. Для этого стоит прибегнуть к услугам профессионалов. В мастерской, где соблюдаются условия влажности и температуры, кромку загрунтуют и покрасят. А затем отполируют место перехода. Единственный минус здесь в том, что скорее всего переход все равно будет заметен при дневном свете, так как подобрать нужный оттенок бывает очень сложно.