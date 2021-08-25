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25.08.2021 17:05
Рубрика: Общество

Для колясочников предложили создать приложение, показывающее доступный маршрут

Текст: Елена Новоселова

В России живет почти 500 тысяч инвалидов-колясочников. Как сделать так, чтобы им и другим маломобильным гражданам было комфортно, обсуждали эксперты из регионов и столичные архитекторы.

Маломобильные граждане смогут ездить на такси бесплатно

В качестве комплекса мер федерального масштаба была разработана стратегия национальных проектов "Жилье и городская среда". Это направление призвано сделать инфраструктуру населенных пунктов по всей стране комфортной для всех жителей. Проект стартовал в конце 2018 года и завершится в декабре 2024-го.

С тех пор появилось огромное количество архитектурно-дизайнерских проектов по улучшению городской среды, сообщил профессор высшей школы урбанистики им. А. А. Высоковского НИУ ВШЭ, вице-президент Союза архитекторов России Дмитрий Наринский.

"Этот бум мы наблюдаем последние два года. Он был поддержан и финансово, есть конкурсное распределение бюджетных средств, - сказал Наринский. - В то же время у этого проекта есть и система мониторинга, и методика формирования индекса качества городской среды".

Индекс включает 36 пунктов, и как минимум три из них непосредственно связаны с понятием доступности городской среды. Например, показатель доступности городской среды для инвалидов и других групп маломобильного населения.

По мнению Наринского, создан федеральный механизм контроля, которым необходимо пользоваться общественным организациям в регионах.

Москва в этой связи не самый подходящий пример: здесь инвалидам, мамам с колясками и пожилым горожанам созданы почти идеальные условия. Другое дело - регионы. По словам члена общественной палаты и спортсмена-паралимпийца Сергея Бурлакова из Таганрога, в стране есть места, где о доступной среде ничего не слышали. Ситуацию может исправить, в частности, активность общественных организаций инвалидов. Их нужно привлекать не только к экспертизе и приемке объектов капитального строительства, но и возложить на них ответственность за подпись под экспертизой. "Быть на коляске не значит знать правила, по которым создается среда для инвалидов. Эксперты должны быть сертифицированы. К примеру, такой сертификационный центр есть у Российского общества инвалидов", - подчеркнул руководитель Всероссийских студенческих отрядов Михаил Киселев.

Еще одно предложение - создание приложения для инвалидов-колясочников по типу "Яндекс.Карт", которое бы сообщало о доступности или недоступности кафе, гостиниц, аптек. Это позволит построить удобный и доступный маршрут.

Необходимы и рейды общественников, органов власти и прокуратуры с целью выявления случаев недоступности городской среды, считает Киселев.

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