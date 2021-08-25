Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.08.2021 16:08
Рубрика: Легковые авто

Глава Tesla: в автопилоте наших электромобилей есть ошибки

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu

Илон Маск, глава Tesla, признал наличие ошибок в программном обеспечении ограниченно выпущенной системы автопилота для электромобилей Tesla Full Self-Driving Beta 9.2.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Владелец Tesla рассказал о "косяках" его электромобиля за 100 000 долларов

Предприниматель сообщил об этом через свою страницу в социальной сети:

"Автопилот в FSD Beta 9.2 на самом деле не самый лучший. Но команда по созданию искусственного интеллекта изо всех сил работает над решением проблем".

Ранее Илон Маск анонсировал вывод на рынок системы полностью автоматического управления электромобилями Tesla осенью нынешнего года.

Тем временем в отношении компании Tesla федеральный надзорный орган США ведет расследование случаев столкновения электромобилей под управлением системы адаптивного круиз-контроля Tesla Autopilot с автомобилями экстренных служб.

Кроме того, на минувшей неделе два члена верхней палаты Конгресса США призвали Федеральную комиссию по торговле открыть дело в отношении Tesla Inc. о введении потребителей в заблуждение рекламой частичной автоматики, как полного автопилота.

#Tesla