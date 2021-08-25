Глава Tesla: в автопилоте наших электромобилей есть ошибки

Илон Маск, глава Tesla, признал наличие ошибок в программном обеспечении ограниченно выпущенной системы автопилота для электромобилей Tesla Full Self-Driving Beta 9.2.

Предприниматель сообщил об этом через свою страницу в социальной сети:

"Автопилот в FSD Beta 9.2 на самом деле не самый лучший. Но команда по созданию искусственного интеллекта изо всех сил работает над решением проблем".

Ранее Илон Маск анонсировал вывод на рынок системы полностью автоматического управления электромобилями Tesla осенью нынешнего года.

Тем временем в отношении компании Tesla федеральный надзорный орган США ведет расследование случаев столкновения электромобилей под управлением системы адаптивного круиз-контроля Tesla Autopilot с автомобилями экстренных служб.

Кроме того, на минувшей неделе два члена верхней палаты Конгресса США призвали Федеральную комиссию по торговле открыть дело в отношении Tesla Inc. о введении потребителей в заблуждение рекламой частичной автоматики, как полного автопилота.