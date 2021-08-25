Испытания дронов-камикадзе "Ланцет" начнутся в конце 2021 года

Государственные испытания барражирующих боеприпасов "Ланцет", прозванных "дронами-камикадзе", начнутся в конце 2021 года.

Об этом на форуме "Армия-2021" сообщил представитель группы компаний "Калашников".

- Тактико-техническое задание на барражирующие боеприпасы "Ланцет" госзаказчиком согласовано, государственные испытания беспилотных летательных аппаратов начнутся в конце этого года, - цитирует заявление РИА Новости.

Опытные образцы беспилотников, которые поступят на госиспытания, были доработаны с учетом опыта их применения.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что российские ударные дроны-камикадзе были испытаны в ходе боевых действий в Сирии. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов тогда отмечал, что летательные аппараты хорошо себя зарекомендовали и оказались достаточно эффективными, несмотря на невысокую мощность.

"Ланцет" по своей сути является снарядом, который летит в дистанционно управляемом режиме над полем боя и подрывается при достижении объекта противника. Аппарат может нести полезную нагрузку около трех килограммов, летит до 30 минут со скоростью 80-130 километров в час и способен поражать цели независимо от их скрытности и рельефа местности.

Запускается дрон с катапульты и летает при помощи электродвигателя. Из-за инновационного двойного Х-образного оперения беспилотник обладает повышенной маневренностью и устойчивостью при пикировании.

Ударные БПЛА оснащены телевизионным каналом наведения, благодаря которому поддерживается связь с оператором до момента удара. Определение координат происходит по различным источникам без спутниковой навигации, что дает возможность применять беспилотник по объектам в воздухе, на земле и воде без создания дополнительной инфраструктуры.