Международный
военно-технический
форум армия-2021
Фото: Алексей Паньшин/РИА Новости Фото: Алексей Паньшин/РИА Новости
Рубрика: Русское оружие
Проект: Форум Армия 2021
25.08.2021 08:51
Текст: Тимур Алимов

Испытания дронов-камикадзе "Ланцет" начнутся в конце 2021 года

Государственные испытания барражирующих боеприпасов "Ланцет", прозванных "дронами-камикадзе", начнутся в конце 2021 года.

Об этом на форуме "Армия-2021" сообщил представитель группы компаний "Калашников".

- Тактико-техническое задание на барражирующие боеприпасы "Ланцет" госзаказчиком согласовано, государственные испытания беспилотных летательных аппаратов начнутся в конце этого года, - цитирует заявление РИА Новости.

Опытные образцы беспилотников, которые поступят на госиспытания, были доработаны с учетом опыта их применения.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что российские ударные дроны-камикадзе были испытаны в ходе боевых действий в Сирии. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов тогда отмечал, что летательные аппараты хорошо себя зарекомендовали и оказались достаточно эффективными, несмотря на невысокую мощность.

"Ланцет" по своей сути является снарядом, который летит в дистанционно управляемом режиме над полем боя и подрывается при достижении объекта противника. Аппарат может нести полезную нагрузку около трех килограммов, летит до 30 минут со скоростью 80-130 километров в час и способен поражать цели независимо от их скрытности и рельефа местности.

Фото: ГК Ростех
Возможности новейшей огнеметной системы ТОС-2 показали на видео

Запускается дрон с катапульты и летает при помощи электродвигателя. Из-за инновационного двойного Х-образного оперения беспилотник обладает повышенной маневренностью и устойчивостью при пикировании.

Ударные БПЛА оснащены телевизионным каналом наведения, благодаря которому поддерживается связь с оператором до момента удара. Определение координат происходит по различным источникам без спутниковой навигации, что дает возможность применять беспилотник по объектам в воздухе, на земле и воде без создания дополнительной инфраструктуры.

Новости проекта
Стало известно о серийном производстве ракеты "Изделие 305Э" 09:10
Для военных разработан первый электромобиль: его показали на "Армии-2021" 24.08.2021
Начальник штаба ОДКБ обсудил военные новинки с коллегами на "Армии-2021" 24.08.2021
Минобороны РФ заказало у "Калашникова" зенитные ракеты и автоматы АК-12 24.08.2021
Минобороны заключило контракты на поставку танков Т-90М "Прорыв" 24.08.2021
На "Армии-2021" презентовали арктическую версию бронетранспортера БТ-3Ф 24.08.2021
БМП-3 оснастят активной защитой 24.08.2021
На базе БТР-82А планируют создать новый бронетранспортер 24.08.2021
Какую технику омского производства показали на форуме "Армия-2021" 24.08.2021
Свыше 320 единиц техники и вооружения на "Армии-2021" покажут в динамике 23.08.2021
На базе БМП "Курганец-25" планируют создать новые боевые машины 23.08.2021
Для вертолетов Ми-28НМ и Ка-52 создана дальнобойная ракета 23.08.2021
АК-12 для спецназа представили на форуме "Армия-2021" 23.08.2021
Выпуск плавающих БТ-3Ф планируют начать в конце 2021 года 23.08.2021
В Магадане впервые пройдет военно-технический форум "Армия" 23.08.2021
Реактивный "Гром" сможет уничтожать наземные и надводные цели 22.08.2021
Путин откроет форум "Армия-2021" и примет участие в сессии ОДКБ 22.08.2021
Научно-деловая программа форума "Армия-2021" включает более 200 мероприятий 22.08.2021
"Росэлектроника" представит более 100 разработок на форуме "Армия-2021" 20.08.2021
Посетители "Армии-2021" смогут повторить прыжок с парашютом из стратосферы 20.08.2021
На "Армии-2021" впервые представят комплекс разведки "Пенициллин" 19.08.2021
Россия покажет зенитного робота на колесах 19.08.2021
Уралвагонзавод покажет на форуме "Армия 2021" танк Т-90МС и БМПТ-72 18.08.2021
На форуме "Армия-2021" представят новую модель радиостанции "Азарт" 18.08.2021
Шойгу рассказал о подготовке к Армейским играм и военно-техническому форуму 03.08.2021
Специальные поезда "Ласточка" будут организованы для гостей форума "Армия-2021" 26.07.2021
Атомный крейсер проекта "Борей" впервые покажут на форуме "Армия-2021" 11.06.2021
На форуме "Армия-2021" покажут научные разработки кадетов 08.06.2021
В Форуме "Армия-2021" будут участвовать 44 страны 13.04.2021