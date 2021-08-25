Какое наше оружие заинтересовало иностранцев на форуме "Армия-2021"

Руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев на международном военно-техническом форуме "Армия-2021" рассказал главе военного ведомства Сергею Шойгу, что на выставке представлены делегации на самом высоком уровне - лица, принимающие решение о покупке нашей техники. По словам Шугаева, за прошедшие три дня с ними провели ряд важных переговоров.

Руководитель ФСВТС сообщил, что особый интерес у иностранных партнеров вызвали танк Т-90МС, тяжелые огнеметные системы ТОС-А1, БМП на платформе "Бумеранг". А еще - военно-транспортный самолет Ил-76МД90А, вертолеты семейства "Ми", зенитная ракетная система "Антей-4000", береговые ракетные комплексы "Рубеж" и автоматы Калашникова АК-12, АК-15, АК-19.

Шойгу в среду, 25 августа, осмотрел авиационную часть экспозиции форума. Ему продемонстрировали перспективные образцы авиационной техники и экземпляры новейшего вооружения, разработанного для Воздушно-космических сил России.