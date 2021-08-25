"Китайский УАЗ "Хантер" получил новый мощный мотор и коробку

В Китае стартовали продажи внедорожника Beijing BJ212 с новым турбированным двигателем. Мощный мотор будет доступен не во всех комплектациях, а только в специсполнении National Tribute Edition.

В мае 2020 года Beijing BJ212 пережил крупнейшую модернизацию за свою более чем полувековую историю: новая рама, позволившая увеличить длину колёсной базы, рессоры заменили на амортизаторы, спереди установили независимую двурычажную подвеску, основательно перекроили салон, в котором места для пассажиров второго ряда стало значительно больше.

Правда, тогда с двигателем никаких модернизационных манипуляций не произвели: внедорожник так и оснащается 136-сильным турбомотором 1.5 литра в паре с 5-ступенчатой МКП.

Исправились через год: теперь для BJ212 предлагается бензиновый агрегат объёмом 2.4 литра мощностью 211 л.с. и крутящим моментом 320 Нм. Интересно, что сагрегатировали его не с пятиступкой, а с 6-ступенчатой "механикой". Система полного привода осталась прежней - жёстко подключаемый, с понижающей передачей.

Цена на новинку - 94 800 юаней (1 082 000 рублей), в то время как обычная версия Beijing BJ212 стоит от 79 800 юаней (примерно 911 000 рублей).

Внедорожник выпускается с 1965 года и был создан для замены армейских ГАЗ-69.

Фото: www.autohome.com.cn