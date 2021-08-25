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25.08.2021 11:43
Рубрика: Власть

МИД РФ: Москва пригласила международных наблюдателей на предстоящие выборы

Текст: Алла Владимирова

Москва пригласила наблюдателей из международных структур следить за сентябрьскими выборами в Госдуму, но из-за пандемии их миссии будут работать в сокращенном составе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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"Безусловно, наша страна пригласила на выборы в Госдуму международных наблюдателей из других международных структур (кроме БДИПЧ ОБСЕ - прим. "РГ"), стран и организаций по линии и ЦИК России, и Федерального собрания, и МИД России. Конечно, эти миссии будут работать в сокращенном составе в связи с пандемией COVID-19", - цитирует Аскальдовича РИА Новости.

Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, отказались следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, так как Москва ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. В МИД РФ в ответ на это заявили, что Россия сожалеет о подобном решении и что БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилось от участия в наблюдении" за выборами в РФ.

Голосование на выборах в Госдуму и на других выборах в Единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Госфонды и контрольные органы ЦИК Международные организации ОБСЕ Единый день голосования-2021

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