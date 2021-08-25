Минздрав советует ограничить использование кондиционеров из-за COVID-19

Работа кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) в местах массового скопления людей может увеличить риск распространения коронавируса, поэтому их использование следует свести к минимуму, отдав предпочтение естественной вентиляции. Об этом журналистам сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

"Высокий риск распространения инфекции связан с тем, что при работе сплит-систем происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха", - цитирует эксперта ТАСС.

По его словам, использование естественной вентиляции и регулярное проветривание помещений позволит снизить концентрацию вирусных частиц в воздухе и риск заражения COVID-19.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус Гебрейесус заявил, что число новых случаев заражения коронавирусом и летальных исходов в мире на минувшей неделе стабилизировалось после почти двух месяцев роста. Также в Минздраве России заявили о том, что прогноз ситуации с COVID-19 в России может быть скорректирован в сторону улучшения, если россияне будут активнее прививаться.