Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
19:28 25.08.2021

Новые условия расселения аварийного жилья определят до конца года

Законопроект о расселении аварийного жилья планируется внести в Госдуму на первом же рабочем заседании. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
Фото: Донат Сорокин / ТАСС Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

О необходимости запуска новой программы расселения аварийного жилья заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Он предложил выделить на это 45 млрд рублей.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Кабмин выделил 19,7 млрд рублей на ускоренное расселение аварийного жилья

"Это знаковое политическое решение", - считает Хуснуллин. Он напомнил, что сейчас в стране действует программа расселения домов, признанных аварийными до января 2017 года. Она идет с опережением, девять регионов закончили ее досрочно. Но за последние годы аварийными были признаны еще 11 млн кв.м жилья. Программа расселения таких домов - капиталоемкая, подчеркнул Хуснуллин. На предыдущую программу в бюджете было запланировано 460 млрд рублей.

Теперь, когда решено запустить программу расселения жилья, признанного аварийным к 1 января 2021 года, в бюджете будет заложено на это 45 млрд рублей на ближайшие три года, пояснил Хуснуллин. Сейчас обсуждаются подходы к программе с Госдумой, сообщил Хуснуллин - как и на каких условиях будет продолжена программа. Законопроект об этом планируется внести в первое рабочее заседание Госдумы. "До конца года мы бы хотели уже законодательно получить базу для дальнейшей работы", - подчеркнул вице-премьер.

Сейчас читают

Ипотека
14:49

Эксперты оценили эффект от продления семейной ипотеки

Эксперты оценили эффект от продления семейной ипотеки

Продление семейной ипотеки станет действенной мерой поддержки заемщиков и стимулирования спроса, так как именно семьи с детьми наиболее заинтересованы в решении квартирного вопроса. Какого еще эффекта стоит ожидать от продления ипотечной программы, "РГ" рассказали эксперты

Ипотека
09:20

Семейную ипотеку продлили до 2024 года

Семейную ипотеку продлили до 2024 года

Правительство продлило действие программы "Семейная ипотека". Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. Кредиты по ставке до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года

12.08.2021

Чем опасна незаконная перепланировка жилья

Чем опасна незаконная перепланировка жилья

Более половины квартир в стране подверглось самовольной перепланировке. сообщили в Росреестре. Сегодня закон требует от владельцев такого жилья привести его в соответствие с нормами. Тем временем омичи продолжают массово нарушать нормы. Чем это грозит и как с этим бороться - в материале "РГ"