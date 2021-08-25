Новые условия расселения аварийного жилья определят до конца года

Законопроект о расселении аварийного жилья планируется внести в Госдуму на первом же рабочем заседании. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

О необходимости запуска новой программы расселения аварийного жилья заявил накануне президент РФ Владимир Путин. Он предложил выделить на это 45 млрд рублей.

"Это знаковое политическое решение", - считает Хуснуллин. Он напомнил, что сейчас в стране действует программа расселения домов, признанных аварийными до января 2017 года. Она идет с опережением, девять регионов закончили ее досрочно. Но за последние годы аварийными были признаны еще 11 млн кв.м жилья. Программа расселения таких домов - капиталоемкая, подчеркнул Хуснуллин. На предыдущую программу в бюджете было запланировано 460 млрд рублей.

Теперь, когда решено запустить программу расселения жилья, признанного аварийным к 1 января 2021 года, в бюджете будет заложено на это 45 млрд рублей на ближайшие три года, пояснил Хуснуллин. Сейчас обсуждаются подходы к программе с Госдумой, сообщил Хуснуллин - как и на каких условиях будет продолжена программа. Законопроект об этом планируется внести в первое рабочее заседание Госдумы. "До конца года мы бы хотели уже законодательно получить базу для дальнейшей работы", - подчеркнул вице-премьер.