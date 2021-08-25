Opel выпустил очень дешевый электрокар, который можно водить с 15 лет

Компания Opel представила субкомпактный электрокар Opel Rocks-e, который появится в продаже в Европе уже осенью этого года. Примечательно, что управлять автомобилем, не нарушая закон, можно с 15 лет.

Новый Opel Rocks-e имеет длину всего 2,41 метра, ширина без учёта зеркал составляет 1,39 метра. Весит электрокар 471 кг, поэтому он относится к категории лёгких транспортных средств, открывающих дорогу к мобильности юношам и девушкам с правами АМ.

Удостоверение этой категории позволяет управлять транспортными средствами с номинальной мощностью не более 6 кВт, с не более чем двумя посадочными местами и максимальной скоростью не более 45 км/ч.

При таких габаритах, говорят в Opel, комфортно будут себя чувствовать люди ростом до 1,9 метра. Багажного отделения нет, но есть место под ногами пассажира - объём составляет 63 литра.

Перед глазами пассажира расположен небольшой, размером с топовый смартфон, экран, на который выводится информация о запасе хода, скорости и режиме движения. На центральной консоли - держатель для гаджета. Необычное решение для машины, которая позиционируется в качестве доступной, - панорамная крыша.

Максимальная скорость Opel Rocks-e, как не трудно догадаться, не превышает 45 км/ч. Запас хода в этом режиме составляет 75 км.

Ёмкость аккумулятора - 5,5 кВт·ч. Восполнить запас энергии от бытовой розетки можно за 3,5 часа. В комплекте присутствует специальный адаптер для общественных зарядных станций.

Заказы на новинку в Германии начнут принимать осенью, на рынках других стран Opel Rocks-e появится в 2022-м. Цены пока не называются, но в компании отметили, что электрокар в Германии "будет стоить значительно меньше компактных автомобилей, а ежемесячный платеж по программе лизинга будет сопоставим со стоимостью проездного на общественный транспорт".

Фото: Пресс-служба Opel.