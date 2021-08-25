Песков напомнил цель проекта "Северный поток-2"

"Северный поток-2" - международный коммерческий проект, необходимый для энергобезопасности Европы. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ситуацию с оператором "Северного потока-2", который проиграл суд по жалобе на решение немецкого регулятора не выводить газопровод из-под действия директивы ЕС, Песков назвал корпоративным вопросом. Сама компания должна принимать решение о дальнейших действиях, сказал он.

"Мы можем только повторить ранее звучавшие на разных уровнях заявления о том, что "Северный поток-2" - это проект исключительно коммерческий, международный, и он призван внести существенный вклад в энергобезопасность всей Европы", - подчеркнул пресс-секретарь президента.