Появился новый трейлер "Параллельных матерей" Педро Альмодовара

В Сети появился новый трейлер фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas).

По сюжету судьбы разных женщин - фотографа и "запутавшегося подростка" - переплетаются в роддоме. В результате резко меняется судьба обеих.

Картина откроет Венецианский фестиваль 1 сентября и примет участие в конкурсе.

Одну из двух матерей играет, разумеется, Пенелопа Крус. Также в ролях: Росси де Пальма, Милена Смит, Айтана Санчес-Хихон.

Премьера фильма в России - 11 ноября.

Первый русский трейлер - здесь.