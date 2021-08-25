Появился новый трейлер "Параллельных матерей" Педро Альмодовара

Фото: kinopoisk.ru
В Сети появился новый трейлер фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas).
По сюжету судьбы разных женщин - фотографа и "запутавшегося подростка" - переплетаются в роддоме. В результате резко меняется судьба обеих.
Картина откроет Венецианский фестиваль 1 сентября и примет участие в конкурсе.
Одну из двух матерей играет, разумеется, Пенелопа Крус. Также в ролях: Росси де Пальма, Милена Смит, Айтана Санчес-Хихон.
Премьера фильма в России - 11 ноября.
Первый русский трейлер - здесь.