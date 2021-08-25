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Появился новый трейлер "Параллельных матерей" Педро Альмодовара

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    25.08.2021, 12:45
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился новый трейлер фильма Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas).

Фото: kinopoisk.ru
Трейлер "Человека-паука: Нет пути домой" бьет рекорды по просмотрам

По сюжету судьбы разных женщин - фотографа и "запутавшегося подростка" - переплетаются в роддоме. В результате резко меняется судьба обеих.

Картина откроет Венецианский фестиваль 1 сентября и примет участие в конкурсе.

Одну из двух матерей играет, разумеется, Пенелопа Крус. Также в ролях: Росси де Пальма, Милена Смит, Айтана Санчес-Хихон.

Премьера фильма в России - 11 ноября.

Первый русский трейлер - здесь.

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