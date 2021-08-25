Как ребенок продержался один в лесу под Смоленском почти четыре дня

Более тысячи добровольцев на минувшей неделе прочесывали лес в Темкинском районе в поисках девочки. Кроха - год и 10 месяцев от роду - ушла со двора 17 августа и как в воду канула. Ее семья живет в глухом урочище на границе с национальным парком "Угра": между домами - сотни метров зарослей, между деревьями небольшой ручей, мобильной связи нет...

В то утро молодая мама ненадолго ушла к соседке. Люда с четырехлетней сестрой играла на лужайке перед домом, но старшая из девочек не усидела на месте и пошла следом. А младшая отправилась в лес. Полдня обитатели урочища пытались найти ребенка самостоятельно, затем выбрались к "цивилизации" и позвонили в экстренные службы. К вечеру, в половине пятого, ориентировку на Люду получил смоленский поисковый отряд "Сальвар".

Первый экипаж выехал через десять минут из Десногорска. Оттуда до Шлыково (так еще называют Шелуково урочище) - шесть часов езды. От Смоленска же - 290 километров. Несмотря на это в будний день откликнулось более полусотни волонтеров отряда, которым предстояло работать всю ночь, рассказал один из координаторов поиска Павел Барановский (позывной "Барс").

В следующие четверо суток на обследование леса и речки - пешком, на лодке, на лошадях и квадроциклах, с собаками и тепловизорами - было направлено около 200 групп. На месте работали отряды "ЛизаАлерт" и "Сова", водолазная группа "Добротворецъ", вертолет пожарно-спасательного центра и беспилотники, сотрудники полиции, МЧС, Следственного комитета и охотхозяйства, сельская администрация, военные и местные жители. В общей сложности они обследовали 29 квадратных километров. В связи с пропажей ребенка управление Следственного комитета по Смоленской области возбудило уголовное дело об убийстве малолетнего.

Следы малышки обрывались у воды, но утонуть Люда не могла, определили взрослые. Основные усилия сосредоточили на прочесывании леса. Холодные ночи, ливень, следы медведей на земле - с каждым днем объективных шансов на спасение девочки, ушедшей из дома в трусах и босиком, становилось все меньше.

Пока днем 20 августа одна из групп, отойдя на четыре километра от дома семьи, не услышала из бурелома тихий писк. Люда отозвалась на имя. Покусанная, исцарапанная, продрогшая, но в целом невредимая. По пути к машине девочка лопотала как ни в чем не бывало, пересказывая добровольцам "Муху-Цокотуху".

Ребенка напоили и покормили кашей прямо в машине скорой. Люда ловко орудовала ложкой. Для начала ее поместили в реанимацию, затем перевели в обычную палату больницы. Врачи надеются, что истощение, переохлаждение и обезвоживание не успели сильно повредить здоровью маленького следопыта. Семья уделяет много внимания закаливанию дочек, и это, по всей видимости, помогло крохе продержаться в лесу столько времени без фатальных последствий.

Тем временем

В Ивановской области следователи выясняют обстоятельства пропажи десятилетнего мальчика из Кинешмы. Он пошел погулять во дворе утром 20 августа и не вернулся. Камеры видеонаблюдения на городском автовокзале в тот же день зафиксировали его идущим с неизвестным молодым человеком. Если точнее, неизвестен он был матери Никиты. Мальчик ранее не убегал из дома, учился в коррекционной школе. СК возбудил уголовное дело по признакам убийства, установил личность предполагаемого похитителя. Им мог быть 23-летний парень, прописанный в Татарстане. В Кинешме он снимал квартиру. На второй день поисков мальчишку заметили на Ленинградском вокзале в Москве. Он был один. Школьника отвезли домой. Его взрослого приятеля пока не нашли.