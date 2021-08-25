Рядом с М-4 в Воронежской области обнаружили два кургана

На участке трассы М-4 "Дон" с 715-го по 777-й километр в Воронежской области археологи на площади более 10 тысяч квадратных метров обследовали два кургана, сообщили в госкомпании "Автодор". Работы проводятся в рамках реконструкции трассы.

В одном из курганов найдены фрагменты керамики эпохи финальной бронзы (XV - XII вв. до н.э.) - ранний железный век (XI в. до н.э. - II в. н.э.). В другом кургане исследовали пять погребений и один комплекс, который, по всей видимости, использовался для языческого погребального обряда. Об этом свидетельствует погребальный инвентарь, большей частью фрагменты лепных сосудов эпохи позднего бронзового века (XVIII - XV вв. до н.э.).

Реконструкция трассы разделена на два этапа. С 715-го по 741-й километр - первый этап. На этом участке идет комплексное обустройство, установка опор освещения, элементов автоматизированной системы управления дорожным движением, барьерного ограждения, устройство двух площадок отдыха на 731-м километре по одной с каждой стороны трассы. На обеих площадках будут парковочные места как для легкового, так и для грузового транспорта, туалет, места для отдыха. Работы по комплексному обустройству в рамках первого этапа планируется завершить до конца 2021 года.

Реконструкцию участка с 741-го по 777-й километр намечено закончить в третьем квартале 2023 года. Здесь предусмотрена реконструкция полос обратного направления трассы М-4, которые ведут в Москву, возведение трех развязок.

На время реконструкции предусмотрено строительство 13 участков временных объездных дорог, чтобы автомобилисты не испытывали дискомфорта. Уже идет частичное строительство полос обратного направления, включая работы по фрезерованию, разборке существующего барьерного ограждения и дорожной одежды, снятию плодородного слоя грунта, укладке геотекстиля, устройству дорожного основания.

Скорость движения на участке ограничена на отметке 50 километров в час.