Синоптик сообщил о первых заморозках в Центральной России

Ночь со вторника на среду стала самой холодной в Москве за последние 82 дня - температура воздуха опустилась до 8,2 градуса. При этом в некоторых регионах Центрального федерального округа была зафиксирована нулевая температура, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Так, в Лесном Заповеднике (Тверская область) минимальная температура составила -0,2, в Демидово (Смоленская область) ровно 0,0", - написал синоптик в своем Instagram.

Говоря о Москве, Тишковец подчеркнул, что показатель в 8,2 градуса соответствует сентябрьской климатической норме.

Как ранее рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в сентябре погода в столичном регионе будет соответствовать климатической норме.