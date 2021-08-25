Синоптики предупредили москвичей об арктическом вторжении

Резкая смена погоды случится в столичном регионе вечером в среду. Небо затянут облака и начнется дождь.

Но на свой пик осадки выйдут в первой половине четверга. "По модельным оценкам, их интенсивность может достигать 6-8 мм за 6 часов. А в сумме на столицу выльется до 25 мм влаги, обычно столько набирается за всю третью декаду августа", - сообщают синоптики центра погоды "Фобос" на своем сайте "Метеовести". Днем в четверг ожидается не выше плюс 20 градусов.

Виновником непогоды будет фронтальный раздел, который накануне накрыл тучами половину Европы - от Альп до российских границ. В его зоне прошли очень сильные осадки. Так, ливни отмечались в Польше, тучами накрыло Беларусь.

В среду облака пробьются и в Россию. Первыми под удар непогоды попадут западные регионы, затем - центральные. Так, в Хибинах (Мурманская область) уже выпадал первый снег.

Ночь со вторника на среду стала самой холодной в Москве за последние 82 дня - температура воздуха опустилась до 8,2 градуса. При этом в некоторых регионах Центрального федерального округа была зафиксирована нулевая температура, пояснил ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Впрочем, похолодание окажется недолгим. С пятницы начнется повышение температуры. В выходные, по предварительным расчетам, дневная температура повысится до плюс 24-26 градусов. А в начале следующей недели можно ждать возвращения июльской погоды с температурой до плюс 29 градусов.