Собянин: 1 сентября в Москве откроют двери 25 новых школ и детсадов

Двадцать пять новых школ и детских садов откроют свои двери в столице первого сентября. Пандемия, к счастью, ослабила наступление, и дети вместе с учителями уже через несколько дней сами смогут оценить новостройки. Сегодня же новое здание школы №2117 в Щербинке осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

"Всего за год построено около 40 объектов образования - школ и детских садов, - рассказал на встрече с учителями мэр. - Обеспеченность в городе неплохая, но есть районы, где существует дефицит мест и в детсадах, и в школах. Это относится и к Щербинке, население которой растет".

Накануне на заседании городского педагогического совета Собянин поручил директорам столичных школ провести ревизию учебных корпусов с тем, чтобы сформировать городскую программу модернизации тех из них, что были построены 40-50 лет назад и сейчас устарели и морально, и физически. Именно так город обновляет сейчас поликлиники постройки 60-х годов прошлого века, поднимая их на современный московский стандарт. Но здание школы в Щербинке, на месте которого выросла четырехэтажная новостройка, реконструкции не подлежала - ее проще было снести и построить другое, что и было сделано. И теперь вместо старых классов школы маленького подмосковного городка, построенной в 1971 году, когда Щербинка еще не была Новой Москвой, ученики придут в современные учебные кабинеты по естественным наукам, совмещенным с зоной практикума по физике, химии и бирлогии. Кабинет IT-технологий сделан, что называется, на вырост - его легко при необходимости превратить в IT- полигон. А еще имеются два прекрасных спортзала, актовый зал с эстрадой, трансформируемой системой кресел как в столичных театрах и современным мультимедийным оборудованием. Медицинский блок и столовая помогут учителям следить за здоровьем детей и организовать для них правильное питание. Есть здесь чем занять и свободное время ребят: шахматный кружок, изостудия, отлично обустроенная зона релаксации.

Что еще важно? Щербинка - район, где строится много нового жилья, и жить сюда приезжают чаще всего молодые семьи с детьми. До новой школы от новых домов - рукой подать, что, конечно же, очень удобно новоселам.

Мэр напомнил, что в 110 районах столицы принято так же решение о снижении возраста приема в детсады - теперь туда можно отдать малыша не в два года четыре месяца, как было раньше, а в два года два месяца. Для того, чтобы это стало возможно и в Щербинке, город будет еще больше строить новых образовательных учреждений - и школ, и детсадов. "Надо добиться, чтобы везде - и в Щербинке, и в других оставшихся районах, была такая доступность, - сказал Собянин. - Мы будем над этим работать".

Напомню, всего начиная с 2011 года, в Москве построено 433 здания образовательных учреждений: 316 детских садов и 117 школ. 263 из них построены на средства городского бюджета, 170 - за счет инвесторов. В планах столицы на 2021-2023 годы - строительство еще более 90 новых зданий школ и детских садов на бюджетные деньги и примерно столько же на частные инвестиции.