Пропавших во время сплава в Хабаровском крае туристов нашли живыми

Четырех туристов, пропавших в Солнечном районе Хабаровского края, нашли. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как ранее писала "РГ", пожилая пара и мужчина с девочкой 2009 года рождения совершали сплав по реке Горин. Сплавлялись они не в первый раз. С собой взяли еду, теплые вещи и мобильные телефоны. Спутниковых у них не было. Поскольку в районе, где проходил поход, мобильный не ловил, туристы должны были выйти на связь в назначенное время в воскресенье. Но звонок не поступил. Как сообщила РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Ирина Щеголева, тревогу забила жена мужчины.

"Туристы сообщили о желании сплавляться дальше, от эвакуации отказались", - заявили в пресс-службе регионального следкома.

Ранее следователи начали процессуальную проверку по факту ЧП. По ее результатам будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.