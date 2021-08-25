Росавиация начала проверку перевозчика после крушения Ми-8 на Камчатке

В Камчатском крае комиссия Федерального агентства воздушного транспорта начала проверку авиакомпании "Витязь-Аэро", которой принадлежал разбившийся вертолет Ми-8.

Как сообщил глава региона Владимир Солодов в своем аккаунте Instagram, члены комиссии "должны удостовериться, что все необходимые меры по обеспечению стопроцентной безопасности пассажиров приняты".

- По итогам работы комиссии будут сделаны выводы о возможных сроках возобновления перелетов, - сказал губернатор.

Он добавил, что в регионе сохраняется проблема с внутренними перелетами из-за приостановки деятельности компании "Витязь-Аэро".

Напомним, вертолет Ми-8 с туристами упал в Курильское озеро 12 августа. На борту находились 16 человек, в том числе три члена экипажа. Спастись смогли восемь человек.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС, винтокрылую машину со дна озера будут поднимать с помощью понтонной конструкции.

"В работах применяются глубоководные аппараты", - отметили в службе спасателей.