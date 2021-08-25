В Приморье стартовала повторная вакцинация от COVID-19

Жители и гости Приморья могут пройти повторную вакцинацию против коронавируса во всех мобильных и стационарных прививочных пунктах, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как отмечают в региональном минздраве, повторная вакцинация показана через полгода после первичной. Ее можно сделать любым отечественным препаратом вне зависимости от наличия антител к COVID-19.

"Вакцинация от COVID-19 с промежутком в шесть месяцев обусловлена эпидемиологическими показаниями. Такой порядок иммунизации может действовать до достижения в России уровня коллективного иммунитета в 60 процентов от численности взрослого населения. Это соответствует рекомендациями Всемирной организации здравоохранения", - пояснил представитель профильного министерства.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что повторная вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 будет разрешена в России через полгода после первой. В дальнейшем, после достижения коллективного иммунитета, она будет проводиться раз в год.

С января, когда в Приморье началась массовая вакцинация от коронавируса, в край доставили 485 тысяч доз отечественных вакцин. Преимущественно это двухкомпонентный "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V). Также за последний месяц получено более 52 тысяч доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Его чаще рекомендуют переболевшим.

К сегодняшнему дню в Приморье привито 374,4 тысячи человек. Власти региона решили поощрить вакцинированных, разыграв среди них две квартиры и пять машин. На участие в жеребьевке зарегистрировались около 50 тысяч.

Также со следующей недели в крае планируется начать вакцинировать иностранных граждан. Для них прививка будет стоить 1100 рублей.