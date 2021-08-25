Датчанин начал путь из Прибалтики в дельту Волги на лодке-долбленке

Томас Франк, священник из Дании, хочет найти русский водный путь викингов с севера до Каспийского моря. И тем самым доказать, что в древности скандинавы на небольших гребных судах ходили по рекам Восточной Европы на очень большие расстояния. Со дня на день путешественник должен прибыть в Нижний Новгород.

О том, как он задумывал свой поход, "РГ-Неделя" рассказала в номере от 12 февраля 2020 года. Напомним, что лодку-долбленку для Томаса изготовил Михаил Напылов из нижегородской деревни Аристово, а исследовательская экспедиция должна была начаться еще в мае прошлого года, но из-за пандемии ее пришлось отложить.

Еще в 2017-м Томас Франк сходил на каяке от Старой Ладоги до Константинополя и установил "живую" историческую связь между Скандинавией, Россией и Византией. Теперь датчанин намерен проверить гипотезу о том, что предки скандинавов сотни лет назад заходили далеко на юг России именно на маленьких лодках-долбленках. И 7 августа отправился в путь из Старой Ладоги.

Потомок викингов планирует выйти на стрелку Оки и Волги 27-28 августа и принять участие в праздновании юбилея Нижнего Новгорода. Томас ведет бортовой журнал и регулярно отмечает свое местоположение, которое можно отслеживать в режиме-онлайн на его сайте https://thomasfrank.nu. Как он пишет, "лодку крестили, попробовали и нашли совершенной".

По его словам, основная сложность - обмеление речушек, которые изначально были указаны на картах, поэтому иногда придется волочить лодку на специальной тележке. И через шлюзы, конечно, тоже приходится тащить пятиметровый 60-килограммовый ботник посуху.

Своему координатору в России он периодически посылает отчеты. Так, в первой половине августа он прибыл в старое поселение викингов (по некоторым историческим данным) на реке Сясь. Удалось ли ему найти подтверждение тому, что там жили викинги, - пока не сообщает. Франк описывает хорошие ходовые качества ботника и трудности при преодолении порогов - чудом не утонул пару раз из-за больших камней.

Справка "РГ"

Ботник выдалбливается из цельного бревна осины. Выбирается сердцевина, лодке придается форма яйца. Сверлятся в шахматном порядке отверстия по бортам, потом в отверстия загоняются пруточки из крушины - в дальнейшем это поможет бортам правильно развестись. После сушки на костре борта распираются рябиновыми прутиками крест-накрест для придания формы, затем вставляются шпангоуты. В финале - покрытие битумом днища ботника.