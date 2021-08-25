Датчанин начал путь из Прибалтики в дельту Волги на лодке-долбленке

Новости

Forbes составил рейтинг богатейших россиянок 07:54
Счетная палата назвала размер госдолга России 07:41
Эксперт назвал самые востребованные в будущем IT-специальности 07:16
Самолеты Минобороны России вывезут более 500 человек из Афганистана 06:45
В Киеве задержали мужчину, облившего Порошенко зеленкой 06:31
На Чукотке ограничения из-за COVID-19 продлили до конца сентября 05:47
WP: Разведка США не смогла сделать вывод о происхождении коронавируса 05:27
Ненастная погода в Москве продержится до пятницы 05:10
Байден: Боевики ДАИШ могут напасть на силы США в Афганистане 04:40
На Камчатке браконьеры незаконно выловили больше тонны крабов 04:39
Германия выделит Афганистану 600 миллионов евро 04:20
На вулканах Эбеко и Шивелуч произошли пепловые извержения 04:05
В Приморье стартовала повторная вакцинация от COVID-19 03:59
В Хабаровском крае трое взрослых и ребенок пропали во время сплава 03:56
В Роспотребнадзоре напомнили о проблемах с памятью после COVID-19 03:45
Представитель талибов заявил о хороших отношениях с Китаем и Россией 02:48
По-летнему теплая погода продержится в ЦФО до конца августа 02:22
Ученые оценили вероятность госпитализации у непривитых от COVID-19 01:56
Рогозин ответил на вопрос о причастности США к появлению дыры на МКС 01:28
Женская сборная РФ по хоккею крупно проиграла американкам на ЧМ 00:48
"Бенфика", "Янг Бойз" и "Мальме" вышли в групповой раунд ЛЧ 00:40
Талибы запретили вывоз из страны долларов и исторических ценностей 00:24
"Реал" сделал предложение "ПСЖ" о покупке Мбаппе 24.08.2021
Определились четвертьфиналисты ЧМ по пляжному футболу 24.08.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно подобрать школьный рюкзак 24.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
25.08.2021 07:30
Рубрика: Общество

Датчанин начал путь из Прибалтики в дельту Волги на лодке-долбленке

Текст: Антон Дерябин
Российская газета - Неделя - Приволжье № 19(8544)
Томас Франк, священник из Дании, хочет найти русский водный путь викингов с севера до Каспийского моря. И тем самым доказать, что в древности скандинавы на небольших гребных судах ходили по рекам Восточной Европы на очень большие расстояния. Со дня на день путешественник должен прибыть в Нижний Новгород.
Для перемещения лодки по суше Томас предусмотрел специальную тележку Фото: Из архива Томаса Франка Для перемещения лодки по суше Томас предусмотрел специальную тележку Фото: Из архива Томаса Франка
Для перемещения лодки по суше Томас предусмотрел специальную тележку Фото: Из архива Томаса Франка

О том, как он задумывал свой поход, "РГ-Неделя" рассказала в номере от 12 февраля 2020 года. Напомним, что лодку-долбленку для Томаса изготовил Михаил Напылов из нижегородской деревни Аристово, а исследовательская экспедиция должна была начаться еще в мае прошлого года, но из-за пандемии ее пришлось отложить.

Фото: Юрий Лепский
Выдающемуся полярнику Дмитрию Шпаро исполнилось 80 лет

Еще в 2017-м Томас Франк сходил на каяке от Старой Ладоги до Константинополя и установил "живую" историческую связь между Скандинавией, Россией и Византией. Теперь датчанин намерен проверить гипотезу о том, что предки скандинавов сотни лет назад заходили далеко на юг России именно на маленьких лодках-долбленках. И 7 августа отправился в путь из Старой Ладоги.

Потомок викингов планирует выйти на стрелку Оки и Волги 27-28 августа и принять участие в праздновании юбилея Нижнего Новгорода. Томас ведет бортовой журнал и регулярно отмечает свое местоположение, которое можно отслеживать в режиме-онлайн на его сайте https://thomasfrank.nu. Как он пишет, "лодку крестили, попробовали и нашли совершенной".

По его словам, основная сложность - обмеление речушек, которые изначально были указаны на картах, поэтому иногда придется волочить лодку на специальной тележке. И через шлюзы, конечно, тоже приходится тащить пятиметровый 60-килограммовый ботник посуху.

Своему координатору в России он периодически посылает отчеты. Так, в первой половине августа он прибыл в старое поселение викингов (по некоторым историческим данным) на реке Сясь. Удалось ли ему найти подтверждение тому, что там жили викинги, - пока не сообщает. Франк описывает хорошие ходовые качества ботника и трудности при преодолении порогов - чудом не утонул пару раз из-за больших камней.

Справка "РГ"

Ботник выдалбливается из цельного бревна осины. Выбирается сердцевина, лодке придается форма яйца. Сверлятся в шахматном порядке отверстия по бортам, потом в отверстия загоняются пруточки из крушины - в дальнейшем это поможет бортам правильно развестись. После сушки на костре борта распираются рябиновыми прутиками крест-накрест для придания формы, затем вставляются шпангоуты. В финале - покрытие битумом днища ботника.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

Главное сегодня

Самолеты Минобороны России вывезут более 500 человек из Афганистана
Путин заявил о возможности впервые в истории России решить жилищный вопрос
СК из-за водной блокады Крыма возбудил уголовное дело об экоциде
WP: Разведка США не смогла сделать вывод о происхождении коронавируса
За что мы будем помнить барабанщика Rolling Stones Чарли Уоттса
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете