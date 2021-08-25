Торгово-сервисный центр МТЗ открылся в Нижегородской области

В одном из крупнейших сельскохозяйственных районов юга Нижегородской области - городе Лукоянове - открылся торгово-сервисный центр белорусского тракторного завода "МТЗ", информирует в среду БЕЛТА.

Очередной объект предприятия, уточняет агентство, станет единственным официальным дилерским центром в этом российском регионе, представляя на рынке Союзного государства широкий спектр белорусской техники и спецтехники, оригинальных запасных частей и навесного оборудования для сельскохозяйственной техники.

Кроме того, в Лукояновском губернском колледже открылся учебный класс BELARUS, где будут готовить специалистов для АПК. Ведь на территории района находятся свыше 60 предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции, из них 28 фермерских хозяйств.

Кстати, Минский тракторный завод, напоминает агентство, считается одним из мировых лидеров по производству сельскохозяйственной техники. Его главным импортером по итогам прошлого года остается Россия, на втором месте - Казахстан, а на третьем - Украина.