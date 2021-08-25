В Татарстане обнаружили тело утонувшей девушки

В районе поисков пропавших в Татарстане подростков волонтеры около села Танайка обнаружили тело девушки предположительно 2005 года рождения. Информация об этом поступила утром 25 августа в диспетчерскую службу Елабужского района республики.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, за вчерашний световой день спасатели обследовали 50 километров правой и левой береговой линии реки Камы с воды. В пешем порядке было проверено 10 километров берега.

Напомним, в ночь на 22 августа около Елабуги пропали 17-летний молодой человек и 16-летняя девушка. После отдыха с компанией знакомых на берегу Камы подростки отправились кататься на резиновой лодке с мотором, после чего их местонахождение неизвестно. На связь они не выходили, а мобильные телефоны стали недоступны.

По факту исчезновения подростков в республиканском управлении СК РФ возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц.