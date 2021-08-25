В Уфе финал WorldSkills Russia-2021 открыло шоу 1000 дронов

25 августа в Уфе состоялась торжественная церемония открытия Финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы", изюминкой которого стало шоу тысячи дронов со светодиодной подсветкой.

Церемония открытия началась с зачитывания приветствия участникам и гостям финал WorldSkills Russia-2021 президента России Владимира Путина.

- Убежден, что в напряженной конкурентной борьбе начинающие специалисты смогут в полной мере продемонстрировать свое мастерство и навыки, незаурядный творческий потенциал. Доказать, что способны качественно и оперативно решать сложные профессиональные задачи. И, конечно, такие форумы предоставляют прекрасную возможность для самореализации, обмена накопленным опытом и знаниями, дружеского, неформального общения, - говорилось в приветствии.

Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова приветствовала участников чемпионата в видеообращении. Она подчеркнула, что специалисты с высококлассно профессиональной подготовкой будут востребованы всегда и что участие в нацфинале WorldSkills Russia-2021 поможет молодым людям выйти на новый уровень мастерства.

Фото: Петр Коннов/РГ

Генеральный директор Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) Роберт Уразов в своем выступлении отметил, что участники Нацфинала - это уже чемпионы, так как они выиграли региональные этапы, доказав свое мастерство. Старт чемпионату в Уфе дал глава Башкирии Радий Хабиров.

После поднятия флага WorldSkills Russia началось долгожданное представление: в небе над амфитеатром у Конгресс-холла зрители наблюдали, как тысячи дронов создавали в небе святящиеся фигуры и надписи. Так, перед ними появился "оживший" памятник Салавату Юлаеву, Солнечная система и карта России.

Фото: Петр Коннов/РГ

Завершилась церемония открытия концертом Егора Крида и праздничным салютом.

Напомним, финал WorldSkills Russia-2021 пройдет в Уфе с 25 по 29 августа. В нем принимают участие 1,8 тысячи студентов и школьников из 76 регионов страны. Они будут состязаться в 105 компетенциях. Проводится мероприятие в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы", входящего в нацпроект "Образование".