В Новосибирске вынесли приговор подросткам, избившим таксистку

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор молодым людям, жестоко избившим женщину и угнавшим ее машину. Как рассказали в пресс-службе суда, трое из четырех подсудимых не достигли совершеннолетия.

Все четверо обвинялись в угоне автомобиля с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. В отношении старшего из группы нападавших было также возбуждено уголовное дело о вовлечении подростков к совершению тяжкого преступления, однако по этой статье подсудимый был признан невиновным.

Тем не менее, по решению суда он приговорен к пяти годам заключения в колонии строгого режима. Трое его подельников, также признанных виновными по делу об угоне и избиении человека, получили различные сроки в воспитательной колонии: 3 года, 4 года, а также 4 года и один месяц. Дело рассматривалось судом в закрытом режиме, обвиняемые находились под арестом.

Преступление, совершенное 4 декабря прошлого года, получило широкий общественный резонанс, в том числе из-за записи с камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, с какой жестокостью нападавшие избивают свою жертву. С 44-летней женщиной, подрабатывавшей частным извозом, они столкнулись ночью у дверей круглосуточного магазина. После избиения подростки затолкнули владелицу Honda Fit в ее же автомобиль и уехали.

Продавец магазина вызвала полицию, вскоре машина, указанная в ориентировке, была замечена экипажем полиции. После непродолжительной погони автомобиль выехал на обочину и врезался в сугроб. Так удалось освободить женщину, а вся четверка нападавших была задержана.