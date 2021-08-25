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25.08.2021 14:36
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске вынесли приговор подросткам, избившим таксистку

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор молодым людям, жестоко избившим женщину и угнавшим ее машину. Как рассказали в пресс-службе суда, трое из четырех подсудимых не достигли совершеннолетия.

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Все четверо обвинялись в угоне автомобиля с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. В отношении старшего из группы нападавших было также возбуждено уголовное дело о вовлечении подростков к совершению тяжкого преступления, однако по этой статье подсудимый был признан невиновным.

Тем не менее, по решению суда он приговорен к пяти годам заключения в колонии строгого режима. Трое его подельников, также признанных виновными по делу об угоне и избиении человека, получили различные сроки в воспитательной колонии: 3 года, 4 года, а также 4 года и один месяц. Дело рассматривалось судом в закрытом режиме, обвиняемые находились под арестом.

Преступление, совершенное 4 декабря прошлого года, получило широкий общественный резонанс, в том числе из-за записи с камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, с какой жестокостью нападавшие избивают свою жертву. С 44-летней женщиной, подрабатывавшей частным извозом, они столкнулись ночью у дверей круглосуточного магазина. После избиения подростки затолкнули владелицу Honda Fit в ее же автомобиль и уехали.

Продавец магазина вызвала полицию, вскоре машина, указанная в ориентировке, была замечена экипажем полиции. После непродолжительной погони автомобиль выехал на обочину и врезался в сугроб. Так удалось освободить женщину, а вся четверка нападавших была задержана.

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