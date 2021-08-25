Ущерб от ливней в Дагестане оценили в 50 миллионов рублей

В Дагестане на ликвидацию разрушений, нанесенных ливнями и селями, потребуется минимум 50 миллионов рублей.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время ущерб подсчитал Левашинский район, направив соответствующее письмо в администрацию республики.

Из-за ливней и селей повреждены дома и дороги в селах Цудахар, Урма, Куппа и Хаджалмахи.

Кроме того, до сих пор не найдены трое человек, которых унесло водой: 52-летняя мать с 20-летним сыном, которые ехали в автомобиле ВАЗ 2107 и водитель грузовой Газели в селе Куппа.

Как писала "РГ" в начале недели в горных районах Дагестана из-за ливня образовались мощные селевые потоки, которые привели к чрезвычайным происшествиям.

По информации минтранспорта и дорожного хозяйства республики, разрушены автодороги в пяти районах: в Гунибском, Гергебильском, Левашинском, Лакском, Курахском. Сейчас там идут круглосуточные ремонтные работы.

Кроме того, сотрудники МЧС подключили вертолет для поиска пропавших людей. Борт Ми-8 вылетел в ущелье Карадахская теснина, где пропали без вести двое мужчин из Москвы и Санкт-Петербурга.