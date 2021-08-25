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25.08.2021 12:01

Дайверы установили мировой рекорд по высокогорному погружению

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 19(8544)
Команда дайверов из Краснодарского края и Беларуси установила новый мировой рекорд по высокогорному ночному погружению. На этот раз было исследовано самое большое озеро Кавказского биосферного заповедника - Большое Имеретинское, или Безмолвия, расположенное на высоте 2530 метров в Карачаево-Черкесии.
Юрий Кашин (справа) и Константин Изотов - участники рекордного погружения. Фото: Краснодарское отделение РГО Юрий Кашин (справа) и Константин Изотов - участники рекордного погружения. Фото: Краснодарское отделение РГО
Юрий Кашин (справа) и Константин Изотов - участники рекордного погружения. Фото: Краснодарское отделение РГО

Руководил экспедицией, проходившей под эгидой Краснодарского отделения РГО, исследователь высокогорных озер Кавказа из столицы Кубани, дайвмастер Юрий Кашин. У него это уже третий мировой рекорд.

Фото: Из личного архива Олега Чегодаева
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- Температура воды на поверхности была плюс 13 градусов, на глубине - шесть. К тому же шел дождь со снегом и дул пронизывающий ветер. Но все задачи удалось выполнить, хотя мышцы до сих пор ноют, а кто-то еще не оправился от простуды. Это было очень непросто, но тайны озера давно хотелось разгадать, - делится впечатлениями Кашин.

В ходе экспедиции участники определили и указали на карте все притоки в озеро, обследовали подводный айсберг, обнаружили пещеру, которая начинается в леднике под скалой и теряется в воде. С помощью Wi-Fi-эхолота и специального снаряжения была установлена максимальная глубина водоема - 18,2 метра. Таким образом, озеро теперь считается не только самым большим в Кавказском заповеднике (площадь 198 тысяч квадратных метров), но и самым глубоким (ранее первенство держало озеро Кардывач - 17 метров). В будущем на базе полученных данных будет составлена первая 3D-модель дна Безмолвия, чтобы любой желающий смог увидеть его рельеф глазами команды дайверов.

Несмотря на то, что август считается лучшим месяцем для посещения этих мест - голубая гладь зеркала полностью освобождена ото льда и снега, - нередко на таких высотах погода преподносит сюрпризы. Так, по рассказам участников экспедиции, практически все дни на берегу дул сильный ветер, свободно ворочающий тридцатикилограммовые камни, к которым были привязаны растяжки палатки.

- В первую ночь сорвались снег и ветер, во вторую - ветер и дождь. Палатку раздергивало так, что швы ослабли и мы оказались как в душе. Пришлось обматываться клеенками, разрывать мусорные мешки и приматывать их скотчем, чтобы хоть как-то спастись от воды, - вспоминает Юрий. - В последнюю ночь нашу палатку просто разорвало. И мы впятером отсиживались до утра в двухместной "спасательной капсуле" в обнимку с оборудованием.

В рекордном погружении также участвовал руководитель Гомельского дайвинг-центра Константин Изотов. Помогали водолазам президент краевого Центра подводных исследований "Другое измерение" Елена Кашина, дайвер Сергей Литвинов, журналист Екатерина Малахова и картограф Владимир Сахаров.

Кстати, предыдущий мировой рекорд группа дайверов под руководством Юрия Кашина установила в ноябре прошлого года, погрузившись в замерзшее горное озеро Шобайдак в КЧР на высоте 2930 метров. Высокогорные водоемы особо привлекают аквалангистов. На Главном Кавказском хребте около 1600 озер, и все они хранят множество загадок и артефактов. Что-то попало в глубины во время Великой Отечественной войны, что-то снесло снежными лавинами гораздо позже. Но все, что лежит на дне, прекрасно сохранилось. В этих озерах практически нет ила и кислорода.

71 метр под водой

В сентябре 2020 года рязанская спортсменка Ольга Давыдова также установила мировой рекорд - по нырянию на глубину без ласт в Кабардино-Балкарии. Девушка погрузилась на глубину 71 метр Голубого озера, побив сразу на шесть метров собственное достижение.

Голубое - второй в мире по глубине карстовый источник с отвесными стенами (всего 279 метров), причем внизу, по версии ученых, может находиться изгиб. Озеро никогда не замерзает и потрясает своей кристальной прозрачностью - можно увидеть, что происходит на глубине до 20 метров.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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