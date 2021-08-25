Победителем конкурса "Новая волна" в Сочи стал певец из Армении

В среду вечером во время гала-концерта закрытия Международного сочинского конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2021" состоялась церемония награждения участников.

- Всем конкурсантам вручаются дипломы участников и памятные подарки, - озвучил со сцены ведущий церемонии Александр Ревва.

- И аплодисменты зрителей, - уточнила его коллега по сцене Лера Кудрявцева.

Как было объявлено, по решению жюри первое место в конкурсе занял исполнитель Саро Геворгян из Армении.

- Я с детства мечтал об этом, - лаконично сказал победитель.

Награду певцу и денежный приз в размере 3,5 миллиона рублей вручил председатель жюри Игорь Крутой.

Кроме того, Саро получил специальный приз от партнера конкурса - крупнейшей российской авиакомпании: перелет в любую точку мира на двоих.

Второе место удостоилась певица их Болгарии Деница Караславова.

- Мне невероятно приятно стоять на этой сцене, - растрогалась она. - Я признательная организаторам "Новой волны". Очень рада быть рядом вместе с талантливыми музыкантам, потому что они научили меня быть лучше.

Ей досталось также два миллиона 310 тысяч рублей.

Третье место и 1,190 миллиона рублей - у Хорхе Гонсалеса (Испания).

- Я никогда не думал, что это со мной случится, - признался он. - Несмотря на то, что мы все говорили на разных языках, музыка нас соединила.

Остальные награды получили российские участники конкурса. Приз зрительских симпатий от телеканала "Муз ТВ" достался группе Grinkevich - это ротация клипа в эфире Max Box, а специальный приз от сети магазинов крупной отечественной торговой компании - миллион рублей - Севиль.

На прошлой "Новой волне" в 2019 году победительницей стала албанская певица Инис Незири. Второе место заняла группа "Давинчи" из России, а третье - кубинка Илиана Санчес.

Напомним, "Новая волна" стартовала в 2002 году. Первые 12 лет конкурс проходил в Юрмале, а в 2015 году переехал в Сочи.

В этом году "Новая волна" проходит с 19 по 25 августа в New Wave Hall в Олимпийском парке на федеральной территории Сириус при 50-процентной загрузке зала общей вместимостью 2,8 тысячи мест. Телевизионная аудитория конкурса, по данным экспертов, составляет более 200 миллионов человек, а призовой фонд - семь миллионов рублей.