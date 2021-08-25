Почему Керчь дважды за лето стала жертвой подтоплений

Об этом в интервью "РГ" рассказал Николай Снегур - директор "Крымводпроекта", бывший главный инженер государственного института "Крымгипроводхоз" и член Комиссии по экологической и энергетической безопасности РК. Водными ресурсами полуострова он занимался всю свою жизнь, а потому знает эту проблему досконально.

Николай Иванович, можно ли считать крымские наводнения 2021 года аномальными и выбивающимися из климатических характеристик полуострова?

Николай Снегур: В Керчи интенсивные ливни и затяжные дожди вызывали паводки и подтопления уже несколько раз на протяжении последних десятилетий - в апреле 1997 года, в сентябре 2002-го, в июне 2012-го, в июне 2015-го, и наконец, самые мощные - в июле и августе нынешнего года.

Дело в том, что историческая и центральная часть Керчи расположены в низких частях поймы реки Мелек-Чесме и устьевых участках впадающих в нее рек Катерлез и Булганак. В то же время почвы водосборных площадей степных рек Мелек-Чесме, Катерлез, Булганак и Джарджава - это в основном тяжелые суглинки и глины с очень маленьким коэффициентом фильтрации и с низкой впитываемостью. Поэтому интенсивные атмосферные осадки почти сразу вызывают образование поверхностных потоков воды вдоль русел степных рек, оврагов, балок, периодически действующих водотоков. Все паводковые потоки рек Мелек-Чесме, Катерлез, Булганак и Джарджава сходятся в центральной части города, вызывая регулярное затопление территории площадью от 8-10 га до 100 гектаров.

Тем не менее, старожилы говорят, что в советское время таких глобальных подтоплений в Керчи не наблюдалось. Почему?

Николай Снегур: В годы СССР в бассейнах рек в Ленинском районе была построена система прудов- накопителей, перехватывающих большую часть паводковых вод, которые затем использовались для орошения сельхозугодий. По руслам рек в черту города входил тот объем воды, на который была рассчитана пропускная способность гидротехнических сооружений и ливнепропускных коллекторов. Но при Украине система прудов вокруг Керчи, находившихся на балансе колхозов и совхозов, была разрушена, а комплексная защита города от ливневых паводков стала невозможной.

И сегодня мы имеем проблемы, поскольку, например, ливнепропускные коллекторы реки Катерлез рассчитаны на пропуск расхода до 3,2 кубометров воды в секунду, а расход паводка по руслу реки - 57,5 кубов в секунду. На реке Булганак соответственно - 3,2 при расходе 29,6. Расчетный расход по руслу реки Мелек-Чесме в районе городского рынка - около 35 кубов в секунду, а общий суммарный паводковый расход рек Катерлез и Мелек-Чесме - 101,1. Поэтому никакая расчистка русел рек не поможет предотвратить периодические затопления Керчи паводковыми водами от ливневых осадков такой интенсивности. Хотя они и случаются один раз за сто лет наблюдений.

Почему же ответственные ведомства своевременно не предусмотрели никаких мер для защиты города от подтоплений?

Николай Снегур: К сожалению, сказалось отсутствие или недостаток компетентности у ответственных чиновников Минэкономразвития, Госкомводхоза, МинЖКХ и Минприроды РК при разработке районной планировки и генплана Керчи. К слову, схем противопаводковой защиты нет и в генпланах других городов и населенных пунктов Крыма. А потому - нет и самих противопаводковых мероприятий, а в ФЦП развития полуострова не предусмотрены средства на них. При СССР такое бы не прошло.

Сейчас эту ситуацию еще не поздно исправить?

Николай Снегур: Мы уже направили соответствующее письмо на имя заместителя председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка, министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина, в котором изложили наши рекомендации. В первую очередь, надо разработать схему противопаводковой защиты территории Керчи с определением границ зон затопления и включить противопаводковые сооружения в генплан города. Во-вторых, необходимо выполнить проектирование и построить новые пруды-накопители в бассейнах рек Катерлез и Булганак на территории Ленинского района. Они смогут аккумулировать поверхностный сток рек с помощью защитных гидротехнических сооружений.

А что же делать с существующими ГТС, которые, очевидно, не справились, с паводком?

Николай Снегур: Нужно реконструировать весь комплекс ливнепропускных коллекторов в черте Керчи, принимающих паводковые расходы рек Катерлез и Булганак и разработать правила их эксплуатации. Также нужна реконструкция русел и набережных рек Мелек-Чесме и Джарджава с увеличением их пропускной способности.

Крымские специалисты, глубоко знающие все эти проблемы, готовы в кратчайшие сроки выполнить предпроектные работы для подготовки схемы противопаводковой защиты Керчи и определить стоимость строительства защитных сооружений.