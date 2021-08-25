В Крыму заявили о неизбежном наказании организаторов водной блокады

Организаторам водной блокады Крыма не следует обольщаться возможностью скрываться от правосудия на Украине, поскольку "судьба переменчива". Так на своей странице в соцсети "ВКонтакте" председатель Госсовета РК Владимир Константинов прокомментировал возбуждение Следственным комитетом РФ уголовного дела по факту экоцида из-за перекрытия Северо-Крымского канала.

Спикер крымского парламента отметил, что по статье "Экоцид" СК возбудил уголовное дело впервые в истории России. Он выразил уверенность в том, что в отличие от игнорирующих преступную деятельность Украины международных инстанций Следственный комитет установит истину.

И хотя, по словам Константинова, в ведомстве заявили, что Северо-Крымский канал перекрыли находящиеся на Украине "неустановленные лица", крымчанам все они известны поименно.

- Материалы об их преступных деяниях в Крыму собраны, - подчеркнул он. - Мы позаботимся, чтобы они были приобщены к делу.

Кроме того, спикер республиканского парламента напомнил, что организаторам водной блокады грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. В связи с этим он предупредил, чтобы они не рассчитывали на возможность бесконечно долго скрываться от правосудия на территории сопредельного государства.

- Судьба переменчива, а наказание за содеянное неотвратимо, - заключил Константинов.

В соответствии с пунктом 5 статьи 78 УК РФ к лицам, совершившим экоцид, сроки давности не применяются.

Весной этого года рабочая группа Госсовета РК направила в ФСБ и СКР заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности украинских организаторов перекрытия Северо-Крымского канала и многочисленных блокад Крыма. В нем парламентарии назвали имена 12 предполагаемых организаторов водной блокады полуострова, организованной весной 2014 года. Среди прочих таковыми региональные депутаты сочли экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Петра Порошенко, и.о. замглавы администрации последнего Андрея Сенченко, лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа" Мустафу Джемилева, Рефата Чубарова и Ленура Ислямова.