В Сочи в ДТП разбился арендованный спорткар Lamborghini

Спорткар Lamborghini Huracan попал в ДТП в федеральной территории Сириус, которая находится в Адлерском районе Сочи. Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, автомобиль столкнулся с легковушкой Hyundai, в результате один человек пострадал.

- ДТП произошло накануне в федеральной территории Сириус. По предварительной информации, водитель спорткара не справился с управлением и на пересечении улицы Рекордов с Олимпийским проспектом столкнулся с автомобилем Hyundai. Спортивный автомобиль был взят молодым человеком в аренду, - сообщили в пресс-службе ОМВД по федеральной территории.

В результате ДТП пострадала 36-летняя водитель корейского автомобиля. Женщину госпитализировали с травмами.

Цены в России на Lamborghini Huracan начинаются от 13 миллионов рублей. В Сочи среди услуг по прокату таких авто есть аренда на 10 минут за 10 тысяч рублей или на три часа за 60 тысяч. Суточная аренда начинается от 100 тысяч рублей в день.

В апреле 2021 года спорткар этой марки уже попадал в ДТП в Адлерском районе Сочи. Правда, тогда досталось кроссоверу Urus, он въехал в ограждение из-за превышения скорости.