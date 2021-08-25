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25.08.2021 08:16
Рубрика: Культура

Тюменский оркестр возглавил капитан первого ранга в запасе

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Тюменский филармонический оркестр, прошлой осенью из-за коронавируса потерявший руководителя Евгения Шестакова, обрел постоянного дирижера.
Фото: Екатерина Христозова Фото: Екатерина Христозова
Фото: Екатерина Христозова

Это место путем тайного голосования артистов и начальства от культуры занял Алексей Карабанов, ранее возглавлявший адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы и Центральный концертный образцовый оркестр имени Римского Корсакова МВФ России. Опасаться, что теперь сибирских музыкантов начнут воспитывать в духе муштры - больше кнутом, нежели пряником - не стоит. Уже неделю как тюменец, а не петербуржец и не москвич, Алексей Алексеевич спешит успокоить взволнованных журналистов: "Не бойтесь человека с ружьем! Хотя без дисциплины в творчестве нельзя, в то же время искусство не может подчиняться приказам. Военный - не военный - какая, в общем-то, разница. Главное, как я отношусь к музыке. Приходите на первый концерт и все поймете".

Фото: Николай Пушилин
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Впервые встретившись с оркестром в апреле и искренне удивившись опыту самого молодого коллектива в стране среди подобных, сейчас Карабанов уже сверстал план на грядущий сезон. Начнет в середине сентября с Глинки, Грига, Шора. В солистах - пианист Филипп Копачевский, лауреат международных конкурсов, романтик и техник в одном лице. Дозревает программа традиционного фестиваля "Алябьевская осень", а там Прокофьев, который не позволит расслабиться - слишком ответственно. И про гастроли в родной Петербург уже мечтается, и про выступление в московском Зарядье. Директор филармонии Александр Березин добавляет, что новый худрук намерен оставить лучшие традиции тюменского филармонического - конкурс "Солист оркестра" для юных гениев, проект "Мультсимфония", звать приглашенных дирижеров и выбирать солистов первой линии.

- У меня как у Архимеда: точка опоры - оркестр, рычаг - дирижерская палочка. Ничего придумывать не надо. Гергиев умудряется управляться зубочисткой, - объясняет свои принципы Карабанов.

Капитан первого ранга (все же без выправки никуда) намерен совершить культурную революцию: вывести коллектив на совершенно иной исполнительский уровень, чтобы при упоминании Тюмени люди сразу представляли динамичный, молодой, трудолюбивый оркестр города.

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