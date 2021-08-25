Выжившую в ДТП под Вольском девочку самолетом перевезут в Екатеринбург

Сегодня с аэродрома в городе Вольске Саратовской области вылетел спецборт санитарной авиации: в сопровождении врачей он доставит в Екатеринбург трехлетнюю девочку, которая чудом выжила в страшной автокатастрофе, унесшей жизни ее семьи.

Напомним, днем 20 августа многодетная семья Пухачевых ехала на машине домой на Урал после отпуска. На 155 километре трассы Сызрань - Саратов - Волгоград их Lada Largus врезалась в грузовик, вылетела на встречную полосу и попала под удар еще одного большегруза.

Смертельные травмы получили отец и мать, двое их сыновей-подростков и пожилая родственница. В страшной аварии выжила только малышка - она получила серьезные травмы. Областные анестезиологи, реаниматологи, комбустиологи (занимаются лечением ожогов) круглосуточно были на связи с вольскими врачами, помогали подобрать тактику лечения ребенка. Благодаря слаженной работе специалистов состояние пострадавшей удалось стабилизировать достаточно для того, чтобы транспортировать ее на родину к родным.

Как рассказал саратовский министр здравоохранения Олег Костин, организовать все было непросто - получить воздушный коридор, продумать оптимальный маршрут, дозаправку самолета в промежуточном пункте посадки.

По словам главного внештатного педиатра саратовского минздрава Михаила Свинарева, маленькой пациентке предстоит долгое лечение. "Оно не является уникальным, и его можно было получить у нас, но очень важно, чтобы рядом с девочкой были близкие люди. Это, если хотите, некая социализация после пережитого", - говорит доктор.

Малышка продолжит лечение в детской городской больнице № 9 в Екатеринбурге.