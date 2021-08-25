Рогозин подтвердил догадки о неслучайном появлении "дырки" на МКС

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что "лучше не комментировать" произошедшее в 2018 году на Международной космической станции, потому что данная информация "нанесет ущерб двухсторонним отношениям" в космосе. Напомним, в ночь на 30 августа на МКС возникла нештатная ситуация: в корпусе пристыкованного корабля "Союз МС-09" обнаружили отверстие диаметром 2 миллиметра, произошла утечка воздуха.

В ходе расследования выдвигались различные версии - от повреждения микрометеоритом до саботажа в космосе. В частности, утверждалось, что астронавт НАСА Серена Ауньон-Чэнселлор, испытывая определенные психологические проблемы, решила досрочно вернуться на Землю, просверлив отверстия в "Союзе".

В 2018 году Рогозин заявил, что было несколько попыток воздействия сверлом. Прошло три года, и эту тему снова обсудили в эфире радиостанции "Эхо Москва.

"Там действительно медицинская история была?", - спросил ведущий Алексей Венедиктов.

"Ну да", - ответил глава "Роскосмоса".

"Но медицинская - то, что я читал у них?", - переспросил журналист. В ответ Рогозин кивнул головой.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что причина появления "дырки" понятна, но раскрывать ее общественности не планируется.