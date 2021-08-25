Новости

Ученые оценили вероятность госпитализации у непривитых от COVID-19 01:56
Рогозин подтвердил догадки о неслучайном появлении "дырки" на МКС 01:28
Женская сборная РФ по хоккею крупно проиграла американкам на ЧМ 00:48
"Бенфика", "Янг Бойз" и "Мальме" вышли в групповой раунд ЛЧ 00:40
Талибы запретили вывоз из страны долларов и исторических ценностей 00:24
"Реал" сделал предложение "ПСЖ" о покупке Мбаппе 24.08.2021
Определились четвертьфиналисты ЧМ по пляжному футболу 24.08.2021
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно подобрать школьный рюкзак 24.08.2021
"Лион" предложил "Зениту" 11 млн евро за Азмуна 24.08.2021
Мамаев поделился подробностями развода с женой Аланой 24.08.2021
Мутко рассказал, что поможет остановить рост цен на жилье 24.08.2021
Аксаков: Специальные счета для соцвыплат можно выделить в отдельный класс 24.08.2021
СМИ: Байден допустил продление миссии США в Афганистане 24.08.2021
Роналду намерен перейти в "Манчестер Сити" в нынешнее трансферное окно 24.08.2021
Проценко объяснил, почему в России нет коллективного иммунитета 24.08.2021
МИД РФ: Москва обеспокоена отступлением Ирана от условий "ядерной сделки" 24.08.2021
Абрамченко назвала причину разлива нефти под Новороссийском 24.08.2021
В среду Москву накроют ливни с градом 24.08.2021
В Подмосковье ночью похолодает до + 1 градуса 24.08.2021
Путин наградил гимнастку Аверину и своего спецпредставителя Шматко 24.08.2021
Утверждена предвыборная программа "Единой России" 24.08.2021
Медведев: "Единая Россия" выступает за ежегодное увеличение МРОТ 24.08.2021
Умер барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс 24.08.2021
Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко 24.08.2021
Талибы не подтвердили факт тайной встречи с главой ЦРУ США 24.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
25.08.2021 01:28
Рубрика: Общество

Рогозин подтвердил догадки о неслучайном появлении "дырки" на МКС

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что "лучше не комментировать" произошедшее в 2018 году на Международной космической станции, потому что данная информация "нанесет ущерб двухсторонним отношениям" в космосе. Напомним, в ночь на 30 августа на МКС возникла нештатная ситуация: в корпусе пристыкованного корабля "Союз МС-09" обнаружили отверстие диаметром 2 миллиметра, произошла утечка воздуха.

Фото: NASA/Shane Kimbrough
Рогозин объяснил причину включения двигателей "Науки" после стыковки с МКС

В ходе расследования выдвигались различные версии - от повреждения микрометеоритом до саботажа в космосе. В частности, утверждалось, что астронавт НАСА Серена Ауньон-Чэнселлор, испытывая определенные психологические проблемы, решила досрочно вернуться на Землю, просверлив отверстия в "Союзе".

В 2018 году Рогозин заявил, что было несколько попыток воздействия сверлом. Прошло три года, и эту тему снова обсудили в эфире радиостанции "Эхо Москва.

"Там действительно медицинская история была?", - спросил ведущий Алексей Венедиктов.

"Ну да", - ответил глава "Роскосмоса".

"Но медицинская - то, что я читал у них?", - переспросил журналист. В ответ Рогозин кивнул головой.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что причина появления "дырки" понятна, но раскрывать ее общественности не планируется.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

Главное сегодня

Путин заявил о возможности впервые в истории России решить жилищный вопрос
Рогозин подтвердил догадки о неслучайном появлении "дырки" на МКС
Собянин предложил отменить масочный режим для учителей на уроках
СК из-за водной блокады Крыма возбудил уголовное дело об экоциде
За что мы будем помнить барабанщика Rolling Stones Чарли Уоттса
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете