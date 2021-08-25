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25.08.2021 13:51
Рубрика: Культура

Сериал "Коса" Игоря Волошина можно смотреть в интернете

Текст: Сусанна Альперина
Есть режиссер - есть сериал. Правило нехитрое. И его в полной мере иллюстрирует новый многосерийный фильм онлайн-кинотеатра Kion "Коса", который 25 августа стал доступен для просмотра зрителям. Во вторник, 24 августа, в Москве в рамках кинофестиваля Strelka Film Festival by Kion состоялась премьера сериала. И показанные серии отличались от той, которая была показана на Московском кинофестивале в апреле этого года. Премьерный показ на ММКФ в программе "Первая серия" включал один часовой эпизод "Косы". Сейчас же многосерийный фильм разбили на получасовые серии, в таком виде он и выйдет к зрителям. Но, честно говоря, хорошо смотрится и тот, и другой формат, потому что есть сериальное кинопроизведение.
Фото: KION Фото: KION
Фото: KION

Тема "Косы" не нова - следовательница ловит серийного убийцу, который выбрал зверско-поэтический стиль для расправы с юными девушками. Нова локация - сериал снимали на Куршской косе в Калининградской области. Представители Калининграда специально приехали на премьеру в столицу и остались довольны увиденным. Сериал очень красиво снят. Есть авторский почерк, благодаря которому передается атмосфера места. С выбором главной героини создатели также попали в десятку. В актрисе Линде Лапиньш есть и женственность, и нерв, и стальной стержень. Многие российские актрисы переиграли к настоящему времени следовательниц, адвокатов и прокуроров. Но удалось вжиться в образ немногим.

Фото: kinopoisk.ru
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В главной мужской роли - журналиста, ведущего популярного телешоу, с которым маньяк выходил на связь в прямом эфире, играет Александр Горбатов. Актер в последнее время "частит" - его много на экранах, в основном, в сериальных проектах. Но это не его вина - просто пришло время, по мнению продюсеров и вещателей, выпускать те фильмы, в которых он снимался. От "Угрюм-реки" до "Бендера...". К слову, как к "Бендеру..." приложила руку компания Александра Цекало "Среда", так и к "Косе". А, как знают зрители, Цекало и его правая рука Иван Самохвалов в хорошем смысле слова зациклены на сериалах и абы как их не снимают. Это доказывает и тот факт - и "РГ" писала об этом ранее, что сериал "Коса" признан победителем в категории "Лучший ТВ/Веб-сериал" на Нью-Йоркском международном кинофестивале (INYFF).

А вот что говорит о сериале сам режиссер Игорь Волошин: "Коса" - сериал в жанре некроренессанса. Так я сформулировал это понятие, когда влезал в шкуру маньяка, создающего из своих жертв арт-высказывание. Куршская коса, гений этого места, стал еще одним героем проекта. Это история о двух людях, которые встречаются, сближаются на пути борьбы со злом, понимая, что возможно они никогда не смогут быть вместе. Как два загнанных зверя, которые в современном мире чувствуют себя поломанными и одинокими, они лечатся сексом".

Тем временем

Онлайн-кинотеатр Kion приурочил к премьере "Косы" и специальную презентацию главных осенних премьер своей оригинальной линейки сериалов. В этом сезоне у них можно будет смотреть такие проекты, как "Вертинский", "Пингвины моей мамы", "Шестнадцать +", "Товарищ Майор", "Отец Сергий" и другие. Дальнейшие премьеры этого года: сериал Оксаны Карас "Чиновница" с Викторией Толстогановой в главной роли, триллер Анны Зайцевой "Хочу в игру", драма с Дарьей Урсуляк и Любовью Толкалиной "Бег улиток", сериал с Любовью Аксеновой "Почка", киносторис "Два" и две документальные кинокартины "Веселый молочник" и "Город музыки".

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Две связанные с этим новости. Онлайн-кинотеатр внедряет в российское медиа-пространство формат catch forward. То есть вначале сериал будет появляться в Сети на Kion, потом - на Первом канале. Это касается проектов "Вертинский" и "Чиновница". При этом в Сети выйдет версия "Вертинского" с возрастным рейтингом 18+, а на Первом канале - 12+. "Чиновница" - один и тот же вариант по возрастному рейтингу. А вот как и по какой модели выйдет сериал "Союз Спасения", премьера которого намечена на март 2022 года - пока неизвестно. Но он - также совместный проект Первого канала и онлайн-кинотеатра.

Вторая новость - онлайн-кинотеатр раскручивается, и цена на подписку вырастет - со 100 рублей в месяц до 199, также будет отменен привлекательный для подписчиков кэшбек. По цене - это меньше, чем у некоторых конкурентов, но означает, что онлайн-кинотеатр набрал обороты, чему немало поспособствовали оригинальные проекты. Но не стоит забывать о том, что сериалы легально выкладываются и на YouTube, и аналитики также следят за цифрами их просмотров там. Раз на раз не приходится. И, к слову, и контент неоднородный. Не каждый сериал может похвастаться таким качеством и насыщенностью, как "Коса" или "Немцы", или "Хрустальный".

"РГ" будет информировать о новинках, как обычно, перед их выходом, пытаясь рекомендовать лучшие. Сейчас нашего обозревателя по-хорошему зацепил трейлер сериала "Чиновница", в котором Виктория Толстоганова играет сотрудницу регионального отделения Минздрава. В наше время, когда каждый думает о вакцинах и препаратах, которыми лечат коронавирусную инфекцию, проект приобрел невероятно актуальное звучание. Премьеру "Чиновницы" уже дважды откладывали - резонанс был неминуем. В итоге решили дождаться фестиваля сериалов "Пилот" - в середине сентября, презентовать сериал там, а потом выпускать его в Сети.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео

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