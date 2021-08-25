В Киеве задержали мужчину, облившего Порошенко зеленкой

В Киеве задержали мужчину, облившего зеленкой экс-президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает НСН. Также опубликовано видео, подтверждающее задержание.

На кадрах видно, как полицейские ведут к служебному автомобилю мужчину, руки которого испачканы зеленкой. Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области 1999 года рождения. С ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, Порошенко облили зеленкой возле входа в метро прямо в центре Киева. Политик направлялся к зданию кабмина. Инцидент был снят на видео и опубликован в сети. Часть зеленки попала на лицо экс-президента Украины и его левый глаз.