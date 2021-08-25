В ПФР рассказали, кому придется самостоятельно копить на пенсию

Некоторые категории россиян должны самостоятельно формировать свою будущую пенсию. Речь идет, в частности, об индивидуальных предпринимателях, адвокатах и нотариусах, а также о людях, которые работают за рубежом, напомнили в отделении Пенсионного фонда России по Республике Дагестан.

"На пенсию от государства не смогут рассчитывать те, кто систематически не отчисляет взносы. Такие граждане занимаются формированием своей пенсии самостоятельно, в частности, за счет добровольных взносов", - отметили в ПФР.

Ранее в ПФР рассказали, что россияне, имеющие большой страховой стаж (для мужчин - не менее 42 лет, для женщин - не менее 37 лет), имеют право на досрочную пенсию. В этих случаях пенсия по старости назначается на два года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин)".

При этом так называемые нестраховые периоды - уход за детьми до полутора, уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву и другие - не включаются в стаж, дающий право на досрочную пенсию.

Проверить имеющийся стаж можно в личном кабинете на сайте ПФР или портале госуслуг. Выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, где содержатся сведения о стаже, можно также получить в клиентских службах ПФР или в МФЦ.