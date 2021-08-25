В поле под Минском отметили 25-летие комбайностроения в Беларуси

Практически с нуля стартовало ровно четверть века назад сельскохозяйственное машиностроение в Беларуси. А сейчас, сообщил генеральный конструктор центра комбайностроения "Гомсельмаш" Сергей Федорович, на предприятии выпускается одиннадцать моделей техники в 75 модификациях. И еще семь новых моделей в ближайшее время будет запущено в производство.

Конечно, вспоминает генеральный конструктор аграрных машин, "пройден колоссальный путь", назвав решение о создании отечественного зерноуборочного комбайностроения "историческим".

Оценить по достоинству путь, пройденный за эти годы машиностроителями, смог в среду Александр Лукашенко, посетив парад новейших образцов зерноуборочных комбайнов и другой сельхозтехники в Логойском районе Минской области, сообщает БЕЛТА. "Я мечтал о том, что мы начнем делать свои комбайны, и мечта сбылась. Все можем сделать, особенно сейчас", - подчеркнул белорусский лидер, осмотрев и первый комбайн - "Полесье-Ротор", с которого все начиналось. "Посмотришь - красивый, и не скажешь, что он древний", - заметил он, дав высокую оценку и новейшим комбайнам, которые страна поставляет на экспорт.

Ранее в этом месяце президенту уже демонстрировали в работе новый самоходный зерноуборочный комбайн КЗС-3321. А в этот раз на поле вышла машина с системой автоматического вождения. В ней применена технология интеллектуального зрения - камеры и современная автоматика позволяют комбайнеру практически не отвлекаться на вождение и следить только за качеством уборки.

Кстати, поводом для мероприятия с участием белорусского лидера послужил его недавний разговор с разработчиком белорусских машин Сергеем Федоровичем. Именно он напомнил тогда, что в августе исполняется 25 лет, как было принято принципиальное решение о развитии отечественного зерноуборочного комбайностроения.

А ведь в свое время, констатировал Лукашенко, были и противники такого решения, предлагая покупать необходимую технику за рубежом. Теперь же в Беларуси с конвейера сходят сельскохозяйственные агрегаты мирового уровня.

Уже в ближайшее время в ряде классов машин появятся еще более современные и совершенные модели. "В основном мы работаем на экспорт. Плюс разрабатываем модели наиболее производительных машин", - пояснил Сергей Федорович.