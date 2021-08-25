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25.08.2021 18:52
Рубрика: Общество

В ВОЗ заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в мире

Текст: Юлия Акиньшина

Число новых случаев заражения коронавирусом и летальных исходов в мире на минувшей неделе стабилизировалось после почти двух месяцев роста. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"В течение недели - с 16 по 22 августа - в мире было зарегистрировано более 4,5 млн случаев инфицирования, умерли более 68 тыс. человек", - цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Ранее Счетная палата опубликовала расчеты Фонда обязательного медицинского страхования, согласно которым на финансирование медпомощи заболевшим ковидом во второй половине 2021 года может потребоваться 111,4 млрд рублей. Эти расчеты основаны на прогнозе Минздрава, согласно которым за этот период число активных случаев заражения составит более 3,9 млн, причем каждому пятому понадобится госпитализация.

Общество Здоровье В мире Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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