Видео: Черная вдова вернулась в киновселенную Marvel

Сегодня, 25 августа, на Disney+ вышел новый эпизод мультсериала "Что, если…?", который получил спойлерный подзаголовок "Мир потеряет своих величайших героев".

На протяжении 30 минут хронометража зрителям показывают другую реальность, в которой, собственно, первый состав Мстителей планомерно выпиливают до вторжения Локи на Землю. Ничего особо выдающегося такая концепция собой не представляет.

Интересно другое - в действие на экране возвращается Черная вдова, для которой сольная картина должна была стать точкой ее приключений в MCU. Пусть это и сильно альтернативная версия, озвученная актрисой Лэйк Белл (голос Ядовитого плюща из мультсериала про Харли Квинн), в нарисованной Наташе Романофф легко узнаются черты Скарлетт Йоханссон.

Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment

Сама артистка, напомним, находится сейчас в стадии открытой судебной конфронтации с Disney из-за недополученной, по ее мнению, прибыли по причине гибридного проката фильма про супершпионку.

Понятно, что анимационный проект готовили задолго до скандала, и во втором сезоне мультсериала ждать появления супергероини с рыжими волосами явно не стоит.

Следующая серия "Что, если…?" выйдет через неделю, 1 сентября.