ВОЗ пока не рекомендует бустерные прививки от COVID-19

Польза бустерных доз от коронавируса и их безопасность пока окончательно не подтверждены. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

"В условиях, когда некоторые страны могут позволить себе делать бустерные прививки, а другие не провели еще первого и второго этапа вакцинации, это - моральная проблема", - цитирует ТАСС главу ВОЗ.

Он добавил, что в нынешней ситуации, сложившейся в мире, применение бустерных прививок является "морально неправильным".

Кроме того, продолжающаяся циркуляция вируса среди невакцинированного населения в странах, где иммунизация идет медленно, может привести к появлению новых еще более заразных штаммов, заявил Гебрейесус.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцины, созданные на аденовирусной платформе, такие как "Спутник V" или AstraZeneca, провоцируют более сильный клеточный иммунитет к коронавирусу.