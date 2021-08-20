Гинцбург: Аденовирусные вакцины вызывают более сильный иммунитет

Вакцины, созданные на аденовирусной платформе, такие как "Спутник V" или AstraZeneca, провоцируют более сильный клеточный иммунитет к коронавирусу. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, они создают разнообразные защитные антитела, по сравнению с препаратами других типов.

"Аденовирусные вакцины более полноценно симулируют процесс инфекции, в результате вызывая более сильный клеточный иммунитет, включая формирование клеток памяти. Кроме того, входящий в состав аденовирусной вакцины S-белок коронавируса способствует созданию защитных aнтител с гораздо большим разнообразием, чем у вакцин других типов", - цитирует ТАСС Гинцбурга.

Ранее исследования показали, что комбинация первого компонента российской вакцины от коронавируса "Спутник V" ("Спутник Лайт") c AstraZeneca демонстрирует повышенный иммунный ответ.

Исследования проводились в Аргентине при содействии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В ходе исследования вакцина "Спутник Лайт" применялась в комбинации с другими вакцинами как в качестве первой, так и второй инъекции и показала свою полную безопасность.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Вакцина зарегистрирована в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. Данные регуляторов ряда стран, в том числе Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики, Сан-Марино, ОАЭ, Филиппин и других государств, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что "Спутник V" - одна из наиболее безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.