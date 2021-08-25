Вознаграждение за информацию о сбежавшем из истринского ИВС повысили до 1,5 млн

МВД России объявило о повышении вознаграждения за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 года рождения.

Напомним, он обвиняется в совершении убийства известного предпринимателя, вымогательства и незаконного лишения свободы известного адвоката. А затем и в дерзком побеге из-под стражи из истринского изолятора, что в Московской области. Побег он совершил 6-го августа. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06.

Обратившимся гарантируются конфиденциальность и безопасность.