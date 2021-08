Вышел красивый трейлер нового мультсериала Netflix "Майя и трое" (Maya and the Three). Выглядит он весьма симпатично.

Главная героиня - принцесса-воительница Майя, которая отправляется в путешествие, чтобы "исполнить древнее пророчество, найти троих воинов и спасти мир".

Озвучивает Майю Зои Салдана. Режиссёр - Хорхе Гутьеррес.

Премьера - грядущей осенью.