WP: Разведка США не смогла сделать вывод о происхождении коронавируса

Американская разведка представила президенту страны Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса. Спецслужбам так не удалось выяснить, с чего все началось - был ли SARS-CoV-2 разработан в лаборатории или же возник естественным путем.

Газета The Washington Post одной из первых узнала, что разведка США, изучив обширный объем данных по COVID-19, так и не смогла дать точный ответ, "перепрыгнул" ли этот патоген от животного к человеку в ходе природного процесса, или же "сбежал" из лаборатории". Окончательного вывода в документе нет, подчеркивается в опубликованной статье.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что доклад о происхождении коронавируса будет опубликован в ближайшие дни.

"Обычно уходит несколько дней, если не больше, на то, чтобы подготовить рассекреченную версию, чтобы представить ее общественности. Так что у меня нет четкой даты, но я думаю, что это будет через пару или несколько дней", - сказала она.