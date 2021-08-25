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25.08.2021 05:27
Рубрика: В мире

WP: Разведка США не смогла сделать вывод о происхождении коронавируса

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Американская разведка представила президенту страны Джо Байдену доклад о происхождении коронавируса. Спецслужбам так не удалось выяснить, с чего все началось - был ли SARS-CoV-2 разработан в лаборатории или же возник естественным путем.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
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Газета The Washington Post одной из первых узнала, что разведка США, изучив обширный объем данных по COVID-19, так и не смогла дать точный ответ, "перепрыгнул" ли этот патоген от животного к человеку в ходе природного процесса, или же "сбежал" из лаборатории". Окончательного вывода в документе нет, подчеркивается в опубликованной статье.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что доклад о происхождении коронавируса будет опубликован в ближайшие дни.

"Обычно уходит несколько дней, если не больше, на то, чтобы подготовить рассекреченную версию, чтобы представить ее общественности. Так что у меня нет четкой даты, но я думаю, что это будет через пару или несколько дней", - сказала она.

В мире США Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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